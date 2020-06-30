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DÜÇ, kasaplık hayvan satışı yapacak

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DÜÇ, kasaplık hayvan satışı yapacak
DÜÇ, kasaplık hayvan satışı yapacak

Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇ), kapalı zarf usulü ile canlı küçükbaş hayvan satışı yapacak.

DÜÇ, 10 baş keçi ve 60 baş oğlağı (30 başlık gruplar halinde) kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satacak. Taban fiyatları keçi için 15 TL/kg ve oğlak için 28 TL/kg olarak belirlendi.

Kasaplık satışına sunulan hayvanlar Ercan Devlet Üretme Çiftliğinde görülebiliyor. Tekliflerin en geç 9 Temmuz Perşembe günü saat 11.00’e kadar Ercan Devlet Üretme Çiftliğindeki ki teklif kutusuna atılması gerekiyor.  

Teklifler KDV’siz olarak verilecek. Ödemeler peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacak.

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