DÜÇ, kasaplık hayvan satışı yapılacağını duyurdu

Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇ), Şehit Teğmen Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği'nde 50 baş kasaplık kuzu, Ercan Devlet Üretme Çiftliği'nde 50 baş kasaplık oğlak, 10 baş kasaplık keçi ve 1 baş kasaplık teke, Çömlekçi Devlet Üretme Çiftliği'nde 4 baş kasaplık koyun ve 3 baş kasaplık kuzu kapalı zarf yöntemiyle canlı ağırlık üzerinden satılacağını açıkladı.

DÜÇ’ten yapılan açıklamada taban fiyatları şöyle:

“Kuzu 56 TL/Kg, oğlak 51 TL/Kg, keçi 35 TL/Kg, Koyun 38 TL/Kg, teke 40 TL/Kg”

Tekliflerin KDV’siz olarak verilmesi, ödemelerin peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle kabul edileceği, ihaleyi kazananların en geç 11 Kasım Cuma’ya kadar hayvanları almak zorunda olduğu, hayvanların alınmaması durumunda ihale kararının iptal edileceği belirtildi.

Kasaplık satışına sunulan hayvanların ilgili çiftliklerde görülebileceği, tekliflerin en geç 4 Kasım, Cuma saat 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği'ndeki teklif kutusuna atılması, her çiftlik için ayrı teklif verilmesi gerektiği de kaydedildi.