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DÜÇ , RHA 2492 yağ değirmenine giden araçlar ilgili açıklama

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DÜÇ , RHA 2492 yağ değirmenine giden araçlar ilgili açıklama
DÜÇ , RHA 2492 yağ değirmenine giden araçlar ilgili açıklama

İşte o açıklama;

Devlet Üretme Çiftlikleri bünyesinde bulunan 33 dönümlük zeytinlikten perşembe ve cuma günleri toplanan 22 kasa (427 kg) zeytin ,kaliteli yağ çıkarmak amacı bekletilmemek şartı ile görevli memur eşliğinde, RHA2942 plakalı araçla 01/02/2020 tarihinde Geçitkale’deki yağ değirmenine gönderilmiştir.

Toplamda 67 kg yağ elde edilmiştir. Dairemizin rutin olarak yaptığı bu uygulamada elde edilen yağlar, düzenli olarak tutanaklar ile kayıt altına alınıp halka pazarlanmak üzere daire tarafından uygun şartlarda muhafaza edilmektedir. Bu amaçla Dairemizde 347 lt yağ depolanmıştır.

 

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