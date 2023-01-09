DÜÇ’ten kasaplık hayvan satışı duyurusu

KASAPLIK HAYVAN SATIŞI



⦁ Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğinde 30 baş kasaplık kuzu, Ercan Devlet Üretme Çiftliğinde 50 baş kasaplık oğlak kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacaktır. Taban Fiyatlarımız kuzu 75 TL/Kg ve oğlak 70 TL/Kg olarak belirlenmiştir.

⦁ Teklifler KDV’siz olarak verilecektir.

⦁ İdare herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda değildir.

⦁ Ödemeler peşin(Nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacaktır.

⦁ İhaleyi kazananlar en geç 27 Ocak Cuma 2023 tarihine kadar hayvanları almak zorundadır. 27 Ocak Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda İhale kararı iptal edilecektir.



Kasaplık satışına sunulan hayvanlar ilgili çiftliklerimizde görülebilir. Teklifler en geç 18 Ocak, 2023 Çarşamba günü saat 11:00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğimizdeki teklif kutusuna atılmalıdır. Geç gelen teklifler dikkate alınmayacaktır.

