Dudak Dolgusunun Geçici Olmasının Önemi!

Dudak dolgusunun geçiçi olmasının dezavantaj değil aksine avantajlı bir durum olduğunu belirten Dr. Biran Ekici, geçici dudak dolguların neden cazip olduğunu açıklayarak sözlerine devam ediyor:

“Hyaluronik asitle dudak dolgusu, ilk uygulama da ortalama 8 ay kadar kalıcıdır. Tekrar edildiğinde kalıcılık süresi biraz daha uzar. Hormonal yapıya bağlı olarak bazı kişilerde bu süre 10 ay 1 yıla kadar da uzayabilir. Yenilenmediği takdirde tamamen erimesi için birkaç ay daha geçmesi gerekebilir. Bir yıl sonra dudaklarınız işlem hiç işlem yapılmamış gibi eski haline döner.

Bu büyük bir avantajdır çünkü hoşunuza gitmezse tekrar etmezsiniz. Üstelik hyaluronik asitle yapılan geçici dudak dolgusu, dudaklarınızda herhangi bir tahribata neden olmaz.

Hoşunuza gider ve kullanmaya devam etmek isterseniz, ilk dudak dolgusu ile edindiğiniz deneyim, bir sonraki dolguda size yol gösterir, birçok açıdan dudak dolgusu hakkında fikir sahibi olmanızı sağlar. Daha az ya da belki biraz da dolgun dudaklara sahip olmak istediğinize karar verme imkanına sahip olursunuz.

Dudak dolgusu ilk yapıldığında muhakkak bir miktar ödem oluşur. Dolgu oturduktan sonra ve ilerleyen süre boyunca Hyaluronik asit dokular tarafından emilir.

Bu tecrübe, yani dudak dolgusunun geçici olması, gerçekten büyük avantajdır çünkü dudak dolgu isteyip istemediğinize bu deneyim sayesinde net olarak karar verebilirsiniz.”

Dudak Dolgusu Nasıl Yapılır?

Dudak dolgusunun acısız bir işlem olduğunu belirten Dr. Biran Ekici, uygulamadan sonraki gün ödem ve sızı oluşmasının da olasılıklar dahilinde olduğunu sözlerine ekliyor:

“ Dudak dolgusu önce estetik muayenede hastanın beklentilerini doğru bir şekilde anlamak, dolgu uygulamasında başarıyı yarı yarıya garanti altına almak demektir. Birbirimiz anladığımızdan emin olduktan sonrası kolay geçer.

Dudak dolgusu anında çok güzel bir estetik değişim yarattığı için, hastanın aynadaki yeni dudaklarını beğenmesini izlemek çok keyiflidir.

Dudak dolgusu öncesi anestezik krem ile uygulama bölgesi uyuşturulur. Dolgu işlemi sırasında hiçbir acı hissetmezsiniz. Kanül ya da çok ince iğnelerle Hyaluronik asit dolgusu belirli noktalara uygulanır.

Dolgunun şırınga edilmesi, dudağa nasıl bir şekil verileceğine ve ne kadar dolgu yapılacağına göre ortalama 15-20 dakika kadar sürer. Dolgu uygulaması adım adım ilerlediğimiz bir prosestir. Dudak dolgusunda özellikle özenli olunması gereken, hasta ile birlikte ilerlediğimiz bir uygulamadır.