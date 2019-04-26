Christina Burton isimli kadın, bir güzellik salonunda yaptırdığı dudak dolgusu sonrası, dehşeti yaşadı. Ucuz olduğu için tercih ettiği salonda işlem yaptıran Burton, dudaklarının korkunç şekilde şişmesi ve nefes alamamaya başlaması üzerine soluğu hastanede aldı.

Christina Burton isimli kadın, bir güzellik salonunda yaptırdığı dudak dolgusu sonrası, dehşeti yaşadı. Ucuz olduğu için tercih ettiği salonda işlem yaptıran Burton, dudaklarının korkunç şekilde şişmesi ve nefes alamamaya başlamadı