Düdüğü çaldı ve bitirdi

Rum lider Anastasiadis Ulusal Konsey’e, müzakerelerin günümüzde bulunduğu duruma ilişkin karamsar olduğunu iletti

Anastasiadis dün Ulusal Konsey’de, müzakerelerdeki durum ve Kıbrıs Türk lideri Mustafa Akıncı ile son iki görüşmesi hakkında siyasi başkanları bilgilendirme esnasında, ne az ne de çok Kıbrıs sorununun çıkmazın bir adım gerisinde bulunduğu mesajını verdi.

Ulusal Konsey toplantısı, Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in başkanlık seçimlerine odaklanma kararı vermesi ve müzakerelerde çıkmazın önlenmesini beklememesi açısından belirleyiciydi. Bu arada, Anastasiadis, AKEL Genel Sekreterinden, bu gidişle en kısa zaman kendisini eleştiren güçler tarafından tebrik edileceği yanıtını almak için tavizlerde bulunmasının söz konusu olmadığında ısrar etti.

Cumhurbaşkanı, Türk araştırma gemisi ‘Barbaros’un’ Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesinin güney parsellerine, özellikle de araştırmaların ve sondajların yapılmasının programlandığı deniz parsellerine ilerlemesi durumunda müzakerelerden ayrılmasının ihtimal dışı olmadığını ima etti.

Cumhurbaşkanı, madem ki 2014 yılında (Derviş Eroğlu ile müzakere döneminde) böyle bir harekette bulundu, şimdi bunu yapmaması için bir nedenin olmadığını ifade etti. Ancak, ‘Barbaros’, şu an Kıbrıs’ın kuzey denizinde, ülkenin kara suları dışında bulunuyor.