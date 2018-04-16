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“Düdüklüde Kıymalı Bamya” yarın ve Çarşamba akşamı yeniden oynanacak

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Girne ve Çatalköy Belediyesi’nin ortak prodüksiyonu olan “Düdüklüde Kıymalı Bamya” adlı iki perdelik tiyatro oyunu yarın ve çarşamba akşamı Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda saat 20.00’de tiyatro severlerle buluşacak
“Düdüklüde Kıymalı Bamya” yarın ve Çarşamba akşamı yeniden oynanacak

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Mehmet Baydur’un yazdığı ve Derman Atik’in yönettiği oyunu izlemek isteyenlerin 0533 870 20 15 numaralı telefonu arayarak rezervasyon yaptırabileceği belirtildi. 
Oyunda, Yardımcı Yönetmen Mehmet Soyluoğlu, Reji Asistanı İlde Atik, Işık Tasarımı Mehmet Saygıer görev alırken, Emine Gürçağ, Özge Çerkez, İlkşen V. Atik, Sevil Sargın, Gülüşan Gazanfer, Ersin Sargın, Özlem Akçal ve Derman Atik rol alıyor. 
Oyunun suflörlüğünü Ayşen Rahvancıoğlu ve Gülen Ataner, sahne amirliğini Evren Mercimekçi yapıyor. 
Düdüklüde Kıymalı Bamya oyunu, toplum içinde farklı kültürel çelişkileri ortaya koyarken birinci perde komedi yaşatarak, ikinci perdede de ağızda ekşimsi bir tat bırakıp izleyiciye keyifli bir zaman dilimi yaşatıyor.

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