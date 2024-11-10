Düğmeye basıldı mı? UBP'de başkan mı değişecek?

Gazeteci Serhat İncirli Yenidüzen Gazetesi'nde yazdı...

İşte o yazı;

Tatar, UBP Olağanüstü Kurultayı’nda Hasan Taçoy’u destekledi…

Ünal Üstel ağır ve de açık bir farkla kazanınca da, Tatar ve yanındaki birkaç ahbabı; “… Aman bu Ünal şimdi gözünü Cumhurbaşkanı adaylığına diker, O’nu kesmemiz lazım” diyerek; UBP kaynaklı kaos yaratma hareketini başlattı ve bazı vekilleri kullanmaya başladı…

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UBP kaynaklı sebep ya da sebepler nelerdir?

Birincisi, Taçoy ve destekçilerinin Üstel’in galibiyetini asla kabullenmemesidir… Buna yenilgi hazımsızlığı da denebilir…

İkincisi ise UBP’deki çıkar çatışmalarında, Üstel’in en önemli destekçisi olan Juju hanımın gücünün asla içe sindirilememesi!

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DP’de pek de itiraz yoktur!

DP’de üç vekil var, üçü bir birine aylardır konuşmuyor, selam vermiyor!

Haliyle Genel Başkan Fikri Ataoğlu oturduğu koltuk sağlamsa, zerre sorun yaratmayacaktır!

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Ama YDP’de durum farklıdır!

YDP, içinde bulunduğumuz çökmüş, kokuşmuş sistemde, belki de haklı olarak daha çok “mamma” istemektedir ve örneğin limanların özelleştirilmesi konusunda öteki iki ortakla sıkıntılar yaşayabilmektedir…

Ve bu sıkıntılar, haliyle “26’ya ulaşmak” konusunda “negatif” tesir yapabilme olasılığı içermektedir!

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Ancaaaaak burada asıl önemli olan, Tatar, UBP içi Bizansçılıklar, DP ya da YDP’nin çıkarlarından çok, TC Büyükelçisi’nin pozisyonudur…

Çünkü TC Büyükelçis, adı geçen kaos yaratıcılarına, “oturun oturduğunuz yere” derse, tümü pissi kediciktir, miyauuuv miyauuuv!

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Üstel’e açık destek veren bir önceki Büyükelçi, apar topar görevden alınmıştır…

Daha da ötesi; Üstel’in en güçlü iki rakibinin ekarte edilmesinde rol oynayan MİT’in buradaki en üst düzey görevlisinin, kelepçelenip Ada’dan götürüldüğü anlatılmaktadır!

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Sonuç:

Sonuç gayet basit; Meclis’teki kaosun ucu, Ekselansları Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’e kadar uzanmaktadır… Oradan da taaaa Ankara’ya tabii ki!

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Yarınki ve Salı günkü oturumlar “UBP’de genel başkan değişiminden tutun, erken seçim kararına kadar uzanabilecek” senaryolara gebedir!

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