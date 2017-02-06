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Düğün Dernek filmine para cezası

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Düğün Dernek filmine para cezası
Entarisi Dım Dım Yar’’ adlı eserin BKM’nin Düğün Dernek adlı sinema filminde izinsiz kullanıldığı anlaşıldı. Mahkeme eserin anonim değil Osman Şan’a ait olduğuna karar verdi.

Müteveffa Osman Şan mirasçıları Şan Ailesi'nin avukatları Av. Erdal Aksu ve Av. Yunus Çelikbiz tarafından “Entarisi Dım Dım Yar” adlı eserin sahibinin Osman Şan olduğu, Beşiktaş Kültür Merkezi'nin yapımcılığını üstlendiği “Düğün Dernek” isimli sinema filminde Şan Ailesinden izin alınmaksızın söz konusu eserin kullanıldığı iddiası ile İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde açtığı tazminat davası 02.02.2017 tarihinde sonuçlandı.

35 BİN LİRALIK TAZMİNAT

Açılan davada Mahkeme Şan Ailesi'ni haklı bularak, “Entarisi Dım Dım Yar” adlı eserin Osman Şan'a ait olduğunu, Beşiktaş Kültür Merkezi'nin “Düğün Dernek” isimli sinema filminde söz konusu eseri izinsiz kullanması nedeniyle 30.000 TL maddi ve 5.000 TL manevi tazminatı faiziyle birlikte Şan Ailesi'ne ödemesine karar verdi. Türkünün sahibi olan Osman Şan'ın torunu, bir dönemin ünlü Türk Halk müziği sanatçıları, Ömer Şan ve Bilge Şan'ın oğlu olan genç pop Nida Şan dedesine ait olan türkü ile ilgili ailesi adına şimdi diğer izinsiz kullanımlara karşı dava açmaya hazırlanıyor.

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