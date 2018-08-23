  • BIST 90.186
  • Altın 231,860
  • Dolar 6,1028
  • Euro 6,9689
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKASaçlara zarar veren alışkanlıklar

Düğün fotoğrafçılarının gözünden 7 boşanma işareti

»
Bir evliliğin daha başlamadan önce bile boşanmayla sonuçlanacağını tahmin edebilir misiniz?
Düğün fotoğrafçılarının gözünden 7 boşanma işareti

Bazı düğün fotoğrafçıları yıllarca edindikleri deneyimlere dayanarak çekim yaptıkları çiftlerin kaderini öngörebileceklerini söylüyor.

Fotoğrafçıların sosyal haber sitesi Reddit'te paylaştığı boşanma işaretleri şöyle:

1- Çiftlerden birinin fotoğraf çektirmekle hiç ilgilenmemesi

Bir damat beni telefon açarak tuttu. Nikâh törenine gidip, kendimi geline tanıttığımda fotoğraf makinemi işaret edip "Bu lanet olası şeyi sakın bugün benim üzerine doğrultma!" dedi. Çok zor bir gün olmuştu. 3 ay sonra boşandılar.

Bence partnerinizin ihtiyaçlarını memnuniyetle göz önünde bulundurmak tatmin edici, uzun vadeli ilişkinin anahtarı.

2 -Yeni evli çiftin düğünde hiç birlikte vakit geçirmemesi

Nikah töreninden sonra, çoğu çift düğünü heyecanla bekler.

Bir keresinde bütün bir düğünü fotoğrafladım ve çiftin beraberken çektiğim fotoğrafları iki elin parmaklarını geçmiyordu. Bu çok kötü bir işaret.

Gretchen Wakeman

3 Evliliğin kendisinden çok, nikâha ve düğüne odaklanmak

Birlikte fotoğraf çektiğim ortağımla bunu sık sık konuşuyoruz. 8, 10, 12 saat boyunca gelin ve damadı bir objektife bakarak, diğer etkenlerden bağımsız görüntülüyoruz ve birbirleriyle olan etkileşimlerine odaklanıyoruz.

Özellikle, temas, sıcaklık, duygusal bağa dair anları yakalamaya çalışıyoruz. Bunlar olmayınca, yokluğu hemen anlaşılıyor.

Çiftlerin organizasyon toplantılarında, nişan çekimlerinde ve nikâh günü kullandıkları dili dinleyerek çok fazla vakit geçiriyoruz. Kısa sürede neye odaklandıkları ortaya çıkıyor.

Çok sayıda çift, özellikle de genç çift nikâh ve düğünlerini düşünüyorlar ama evliliğin kendisini planlamayı pek dikkate almıyorlar.

Genç çiftler ve daha yaşlı-ikinci evliliklerini yapan çiftler arasındaki farklar büyük.

4 - Olabilecek en kötü anda cep telefonuyla konuşmak

Hala birlikteler mi bilmiyorum ama bir damat nikâh töreninde yürürken telefonda konuşuyordu ve kot giymişti.

Gelin de gördüğüm en mutlu gelin değildi. Maalesef gelinin verdiği tepkinin fotoğraflarını çekmedim.

directinLA

5- Çiftin arasında hiç kimya olmaması

İlk yaptığım fotoğraf çekimi, Philedelphia'daki bir sanat müzesinde evlenen çiftinkiydi.

10 yıldır düğün fotoğrafçılığı yapan ve bana mesleği öğreten arkadaşım da benimleydi.

Çiftin öpüşürken bir fotoğrafını çekmek istedi ve birbirlerini öpmelerini istediğinde gelin "Hayır, hayır, teşekkürler" dedi.

100'den fazla nikâh töreninde çekim yapmıştı ve hiç birbirlerinden bu kadar hoşlanmayan bir çift görmediğini söyledi.

CoLmes

Düğünde birbirlerine pasta yediren bir çiftTelif hakkıGETTY IMAGES

6- Düğün pastasının kesilme biçimi

Kulağa biraz klişe gelebilir ama bence düğün pastası kesildiğinde olanlar da çok önemli. Çift hemen birbirlerine pasta yediriyor mu? İyiye işaret. Biri diğerinin burnuna, yüzüne krema bulaştırıyor mu? Sorun yok.

Ama çiftlerden biri misillemede mi bulundu? Kötü işaret. Bence bu ilişkinin sonu olacak sevgisizliğe dair bir işaret.

Yüzünüze krema bulaştırılmasını istemiyorsanız bile, buna gülüp geçebilmeli ve iyi vakit geçirebilmelisiniz.

2D Printer

7- Para konusunda farklı tutumlar

Bir çift stüdyoya geldiğinde, satış sunumumu yapıyor ve neden beni düğün fotoğrafçıları olarak seçmeleri gerektiğini anlatmaya çalışıyordum. Gelin tuvalete gitmek için izin istedi ve kalktı. Gelin uzaklaşırken, damat bana 'Bu düğün beni mahvedecek. Bütçe şu an başta planladığımızın iki katı" dedi.

150 misafirin davetli olduğu muhteşem düğünlerinden 6 ay sonra ayrıldılar.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yeni Zelandalı bakan doğum yapacağı hastaneye bisikletle gitti20 Ağustos 2018 Pazartesi 09:32
  • Vedat Milor: Yediğiniz yemekten verdiğiniz oyu tahmin edebilirim18 Ağustos 2018 Cumartesi 19:15
  • Kofi Annan, hayatını kaybetti18 Ağustos 2018 Cumartesi 13:00
  • Yetişkinler huzur içinde yemek yesin diye restoranına çocuk yasağı getirdi17 Ağustos 2018 Cuma 16:47
  • Mısır'da dünyanın en eski peyniri bulundu17 Ağustos 2018 Cuma 15:49
  • Elon Musk kendi haline ağladı: İşkence dolu bir yıldı17 Ağustos 2018 Cuma 14:03
  • 16 yaşındaki liseli çocuk Apple'ı hackledi17 Ağustos 2018 Cuma 13:36
  • Hülya Avşar’dan bacak şov17 Ağustos 2018 Cuma 11:04
  • Esrarlı bira üretilecek16 Ağustos 2018 Perşembe 11:11
  • ’Ölüm yasağını kaldırdım, ölen yok’16 Ağustos 2018 Perşembe 10:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti