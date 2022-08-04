Düğün maliyeti 200 bin lirayı aştı...

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen düğünler, yaz sezonu ile birlikte başladı. Bu yıl yaz mevsiminde yapılan düğünlerin maliyeti 200 bin lirayı aştı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle yasaklanan birçok organizasyonlardan biri de düğünler olmuştu. Yasakların kalkması ve yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte düğün yapacak olan genç çifleri, 200 bin lirayı aşan maliyetler bekliyor. Pandemi öncesinde düğün maliyeti 100 bin lirayken şu sıralar 200 bin lirayı aştı.

GELİNLİK FİYATLARI 10 BİN - 25 BİN ARASINDA DEĞİŞİYOR

Kıbrıs Postası’na gelinlik fiyatları hakkında açıklamalarda bulunan gelinlikçiler, gelinlik fiyatlarının 10 bin-25 bin TL arasında değiştiğini belirtti.

Geçen yıl 100 bin TL olan düğün, çeyiz, takı, ev eşyalarının maliyeti bu yıl 200 bin TL’yi aştı.

SALON KİRALARI 25 – 30 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Yeni çiftler ve ailelerini en çok zorlayan masrafların başında salon fiyatları geliyor.

Kıbrıs Postası’na konuşan düğün organizatörleri, salon fiyatlarının 25 – 30 bin TL fiyat aralığında değiştiğini açıkladı.

Tebrikli bir organizasyon için düğün 25 – 30 bin TL fiyat aralığında değişiyor.

200 kişilik bir organizasyon için kokteylli bir düğün 26 bin TL’den başlıyor. Düğünün yemekli olması halinde bu rakam seçilen menüye de bağlı olarak 50 bin ve 85 bin TL arasında değiştiği belirtildi.

Asgari ücretle çalışan ve evlenmeyi düşünen bir çift, düğün salonu kirasını ödeyebilmek için hemen hemen 3 aylığını hiçbir harcama yapmadan köşeye atması gerekiyor…

MOBİLYA FİYATLARI GEÇEN YILA GÖRE İKİYE KATLANDI

Ev kurmak durumunda olan çiftlerin bütçesini zorlayanların başında mobilya geliyor.

Geçen yıla göre fiyatların ikiye katlandığı sektörde, salon ve yatak odası takımlarının fiyatları 25’er bin TL, yemek odası 20 bin TL, oturma odası ise 15 bin TL’den başlıyor.

Televizyon, buzdolabı, çamaşır-bulaşık makineleri, ocak, fırın, ütü, süpürgeden oluşan elektronik eşyaların ortalama fiyatı 40 bin TL’yi buluyor.

KÜÇÜK EV ALETLERİ 20 - 25 BİN TL’Yİ BULUYOR

Perde, halı, yemek takımları, tabak, bardak, küçük ev aletleri 20-25 bin TL’yi buluyor.

Her iki tarafın ikişer çeyrek takması halinde takının maliyeti 6.655,12 Türk Lirası’ndan başlıyor.

kaynak : kıbrıs postası