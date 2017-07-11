Düğünde atılan havai fişek yangın çıkarttı!

İnönü’de bir düğünde atılan havai fişek hem yangına neden oldu hem de elektrik tellerinin yanması sonrasında düğüne katılanlara korkulu anlar yaşattı...

Taner ULUTAŞ/Detay Gazetesi

Yaz aylarının vazgeçilmezlerinden biri olan düğünler olanca hızı ile başladı. Sıcakların artması sonrasında artan düğünlerde düğün sahipleri tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde de artış gözlemlendi.

Düğünlerde yaşanan etkinliklerden bir tanesi olan havai fişekler artık tehlike yaratmaya başladı. Düğünlerde atılan havai fişekler yangın riskini artırırken İnönü’de bir düğünde atılan havai fişek hem yangına neden oldu hem de elektrik tellerinin yanması sonrasında düğüne katılanlara korkulu anlar yaşattı.

İnönü sakinlerinden güvenilir bir kaynak yapmış olduğu açıklamada, “size akşam İnönü’de yaşadığım korkunç bir olayı aktarmak isterim. Düğünler artık galiba düğün olmaktan çıkıyor. Düğünlere bu nedenle artık gitmeye korkuyoruz. İnönü’de bir düğünde havai fişek attılar ve yangına sebep oldu” dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla “düğüne katılanlar çok korkulu anlar yaşadı. Elektrik telleri yandı. Lütfen bu konuyu dile getirin ve düğünlerde havai fişek atılmasına yasak getirsinler” ifadesinde bulundu.