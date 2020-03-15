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Düğüne gelen davetlilere dezenfektan tutuldu: 'Bence bu yılın en temiz düğünü'Düğüne gelen davetlilere dezenfektan tutuldu: 'Bence bu yılın en temiz düğünü'Düğüne gelen davetlilere dezenfektan tutuldu: 'Bence bu yılın en tem

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Düğüne gelen davetlilere dezenfektan tutuldu: 'Bence bu yılın en temiz düğünü'
Düğüne gelen davetlilere dezenfektan tutuldu: 'Bence bu yılın en temiz düğünü'Düğüne gelen davetlilere dezenfektan tutuldu: 'Bence bu yılın en temiz düğünü'Düğüne gelen davetlilere dezenfektan tutuldu: &#

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gerçekleştirilen bir düğünde davetliler, salon girişinde koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ellerini dezenfektan ile temizledi, takı töreninde damat ve gelinle tokalaşmamaya özen gösterdi.

Kocaeli'de Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde öğretim görevlisi Büşra Şiringür ve özel bir eğitim kurumunda yöneticilik yapan Fatih Özkan, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düğünlerini ertelemek yerine töreni Sağlık Bakanlığı'nın önerilerini dikkate alarak gerçekleştirdi.

İki kez dezenfekte edilen düğün salonundaki törene, çiftin yakınları, komşuları ve arkadaşları katıldı. Tek tek elleri dezenfekte edilerek salona alınan davetliler, kimseyle tokalaşmamaya özen gösterdi.

Damat Fatih Özkan, misafirlerine seslenerek,salon girişindeki sıvı el dezenfektanıyla ellerini temizlemeleri konusunda uyarıda bulunarak, "Sizden ricam, hepimizin sağlığı için sarılma, öpüşme olmazsa çok iyi olur. Daha sonra evimize bekleriz, o zaman sarılırız. Anlayışınız ve ilginiz için şimdiden teşekkür ederim" diye konuştu.

Davetlilerin salondaki yerlerini almalarının ardından takı törenine geçildi. Bu sırada gelin ve damat, davetlilerin ellerine takı takmadan önce de dezenfektan sıktı. Takılarını takan davetliler, gelin ve damadı tokalaşmadan tebrik etti.

'Takı merasiminde ve uğurlamada tokalaşma ve öpüşme olmayacak'

Damat Fatih Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl kasım ayında düğün tarihini belirlediklerini belirtti.Sonuçta hayat devam ediyor. Ben her şeyin iyi olacağına inanıyorum. Bunu kayıp vermeden atlatacağız inşallah" ifadelerini kullanan Özkan, "Düğün salonu iki kere ilaçlandı. Girişte de davetlere dezenfektan sıkıldı. Bu konuda çok dikkatliyiz, takı merasiminde ve uğurlamada tokalaşma ve öpüşme olmayacak" diye konuştu. 

 

Gelin Büşra Özkan da ellerine sık sık dezenfektan sıktıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Millet olarak öpüşmeyi, tokalaşmayı çok seviyoruz ama bugün bir ilk yapıyoruz. Sevgimizi, birbirimize uzaktan gösteriyoruz. Ellerimiz zaten tertemiz. Bence bu yılın en temiz düğünü olabilir. Virüs yok, hiçbir şey yok."

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