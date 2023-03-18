Dujarric: Guterres, liderleri New York’a davet etmeyi düşünüyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, ilerleyen dönemde Hristodulis ile Guterres arasında bir görüşme olacaksa kendisinin de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşme talebi olacağını açıklamasının ardından Guterres'in her iki lideri New York’a davet etmeyi düşündüğü açıklandı.

Birleşmiş Miller (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i New York’a davet etmeyi düşündüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15 Mart'ta BM Genel Sekreteri’nin Siyasi İşler ve Barış İnşasından Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo’yu kabulünün ardından yaptığı açıklamada, ilerleyen dönemde Nikos Hristodulis ile Guterres arasında bir görüşme olacaksa kendisinin de BM Genel Sekreteri’yle görüşme talebi olacağını açıklamıştı.

Alithia gazetesinin haberine göre BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Sözcüsü Stephane Dujarric, Perşembe günü basın-yayın organlarına yapılan düzenli bilgilendirme toplantıları çerçevesinde sorulan bir soru üzerine, Guterres için önemli olan şeyin, BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun New York’a döndüğü zaman yapacağı bilgilendirme olduğu yanıtını verdi.

Habere göre Dujarric, DiCarlo’nun Guterres’e yapacağı bilgilendirmenin ardından, hangi adımların atılabileceğinin belli olacağını ve Guterres’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i New York’a davet etmeyi düşündüğünü kaydetti.

Dujarric, DiCarlo’nun Kıbrıs ziyaretinin sürdüğünü; Perşembe günü kültürel mirasın korunmasına yönelik önemli çalışmalara dair bilgi almak için Mağusa’yı ziyaret ettiğini ve gençlerin temsilcileriyle bir araya geldiğini söyledi.

Habere göre Dujarric, BM’nin daha fazla genci bir araya getirmek için çaba göstermeye devam edeceğini ifade etti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, başta DiCarlo’nun Maraş’a giderek burada neler olduğunu yerinde gözlemleyeceğinin açıklandığını, ancak daha sonra DiCarlo’nun fikrini değiştirerek sadece Mağusa Suriçi bölgesine gittiğini ve buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldığını yazdı.

Haberde, Rum tarafının bu durumdan hoşnut olmadığı ve DiCarlo’nun Maraş’ı ziyaret etmemesiyle ilgili akıllarda soru işaretleri oluştuğu belirtildi.