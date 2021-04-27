Dujarric: Kıbrıs, Genel Sekreter Guterres’in iyi bildiği bir konu

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Cenevre Ofisi’nde basın toplantısı düzenledi.

Dujarric, Cenevre’deki toplantıların amacının; ‘yakın gelecekte Kıbrıs sorununa kalıcı çözüm bulmak için tarafların ortak zemininin olup olmadığını belirlemek’ olduğunu tekrarladı. Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin katılımıyla yarın BM Cenevre Ofisi’nde ilk toplantının yapılacağı bilgisini paylaşan Dujarric, Guterres’in daha sonra tüm taraflarla ikili görüşmeler yapacağını ifade etti.

Dujarric, Guterres’in konferansa ilişkin iyimser ya da kötümser nasıl bir beklenti içinde olduğu sorusuna ise “Genel Sekreter gerçekçi. Bu onun iyi bildiği bir konu. Daha önce müzakerelere de katılmıştı” karşılığını verdi.