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Dujarric’in Açıklamasına Pelekanos’tan Yanıt

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Dujarric’in Açıklamasına Pelekanos’tan Yanıt
Dujarric’in Açıklamasına Pelekanos’tan Yanıt

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric’in, Genel Sekreterin Kıbrıs’a özel temsilci ataması konusunda önceki gün yaptığı açıklamaya Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos’tan yanıt geldi.

Alithia gazetesi: “Pelekanos: Bizzat Guterres’in Önerisi Sonrasında Özel Temsilci Atanması Uzlaşısı Vardı” başlığı altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric’in Salı günü düzenlediği basın toplantısında, “BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi atama gibi bir kararı hiç duyurmadığı” şeklindeki açıklamasına Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos’tan yanıt geldiğini yazdı.

Habere göre, Dujarric açıklamasında, “BM Genel Sekreteri’nin, Kıbrıs sorununun olumlu yönde ilerleyebilmesi adına Kıbrıs’taki iki toplumun liderleriyle işbirliği yapmayı sürdürdüğünü ve bu yöndeki çalışmalarına iyi niyetle devam edeceğini” belirtti.

Guterres’in Kıbrıs’a özel temsilci göndermekten neden vazgeçtiği şeklindeki bir soruya ise Dujarric: “Böyle bir değişiklikten haberim yok çünkü BM hiçbir zaman böyle bir karar açıklamadı” yanıtını verdi.

Gazete, Dujarric’in “Kıbrıs’a özel temsilci atanması yönünde herhangi bir karar olmadığı” şeklindeki bu söylemine karşın Rum hükümetinin, New York’taki gayrı resmi üçlü görüşmede Guterres’in önerisi sonrası özel temsilci atanması yönünde bir karar olduğunda ısrarcı olduğunu belirterek Rum Sözcü Pelekanos’un dün bu konudaki söylemlerine yer verdi.

Pelekanos, BM Genel Sekreteri Guterres’le gerçekleştirilen yemekli görüşmede, Guterres’in önerisi sonrasında Kıbrıs sorunu için özel temsilci atanması konusunda anlaşma olduğu iddiasını yineleyerek “hangi tarafın geri adım attığı nettir” şeklinde konuştu.

Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in görüşmenin hemen sonrasında özel temsilci atanması yönündeki karara dair açıklamada bulunmasına karşın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın tutum değiştirdiğini savunan Pelekanos, BM Genel Sekreteri’nin yemekte uzlaşıya varılanı, yani özel temsilci atanması kararını hayata geçirmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

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