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Dükkan açma, kasti hasar, hırsızlık ve sahtekarlıkla para temini: 1 tutuklu

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Dükkan açma, kasti hasar, hırsızlık ve sahtekarlıkla para temin: 1 tutuklu
Dükkan açma, kasti hasar, hırsızlık ve sahtekarlıkla para temini: 1 tutuklu

  29.09.2019 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Girne’de Atatürk Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir şahsa ait araç içerisinden 2700 TL nakit para çalındı.

        Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada E.Y. (E-36) tutuklanmış olup yapılan ileri soruşturmada bahse konu şahsın 22-23.09.2019 tarihleri arasında, Girne’de faaliyet gösteren bir iş yerinin kapı camını kırarak içerisinden 100 TL ile 70 euro nakit para, 164 paket tütün, 72 adet farklı tarihlerde çekilmiş amorti kazanmış piyango biletlerini çalarak; 6 adet amorti isabet etmiş piyango biletini Girne’de faaliyet gösteren başka bir iş yerine verip 120 TL alarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildi.  Soruşturma devam ediyor.

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