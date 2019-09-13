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Dükkan Açma ve Hırsızlık

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Dükkan Açma ve Hırsızlık
Dükkan Açma ve Hırsızlık

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU’NDAN DÜN GAZİMAĞUSA DA 4 KİŞİ TUTUKLANDI
Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu’ndan dün Gazimağusa da 4 kişi tutuklandı.
Dün 12:00 sıralarında, Gazimağusa’da, H.S.(E-39), H.G.(E-37) ve Ş.D’nin (E-37) kalmakta olduğu otel odasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, 8 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde sentetik cannabonoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan ucu yanık 3 adet sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.
Saat 18:00’de sıralarında, Gazimağusa’da, T.J.K.(E-25)’nin tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. T.J.K.(E-25) tutuklandı.
 

RESMİ EVRAK SAHTELEME, TEDAVÜLE SÜRME VE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ
2019 yılı Nisan ayı içerisinde, Girne’de, M.Ö.(E-41), A.E.(E-32) ve E.B.C.’nin (E-22), yurt dışında bulunan bir şahsa ait aracın devir forması üzerinde söz konusu şahsın imzasını sahneledikten sonra konu aracı Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir araba galerisine 20 bin TL karşılığında satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettikleri tespit edildi.  M.Ö. ve A.E. tutuklandı E.B.C. aranıyor.
 

DÜKKAN AÇMA VE HIRSIZLIK
09-10 Eylül 02:15-06:15 saatleri arasında, Lefkoşa da faaliyet gösteren Jumbo Bazaar isimli iş yeri içerisinden O.K.(E-22), D.A.A.(E-21) ve J.A.’nın (E-21), iki ayrı derneğe ait bağış kutularını kırmak suretiyle hasara uğrattıktan sonra içerilerinde bulunan miktarı tespit edilemeyen bozuk paralar ile 1 adet valiz, 2 adet el çantası, 18 adet tişört, 5 adet şort, 1 adet müzik kutusu,1 adet power bank,1 adet kulaklık, 18 adet sigara, muhtelif markalarda 50 paket sigarayı çaldıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

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