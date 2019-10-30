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Dükkan açma ve hırsızlık: 2 tutuklu

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Alayköy'de faaliyet gösteren Soykan isimli market soyuldu.
Dükkan açma ve hırsızlık: 2 tutuklu

25.10.2019 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Alayköy'de faaliyet gösteren Soykan isimli marketin kapısı hasar yapılmaksızın açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden; 2300 TL ve 10 Euro nakit para, 1 adet 200 TL meblağlı çek yaprağı, 1 adet kredi kartı ile Gelir ve Vergi Dairesine vermek üzere hazırlanmış 01.10.2019 - 24.10.2019 tarihlerini kapsayan günlük satış raporları çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.K. (E-52) ve T.K. (E-20) tutuklandı.

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