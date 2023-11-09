Dükkan Açma ve Kasti Hasar

01-03 Kasım 2023 tarihleri arasında, Girne’de faaliyet gösteren bir restoranın kapısı açılarak içeriye girilmiş ve restoranın yazar kasası, içerisinde muhafaza edilen toplam 1300 TL nakit para ile birlikte çalınmış ayrıca, başka bir marketin kapısının kilidi ile işletmeye ait oyuncak makinesinin para çıkış kısmı ise kasten hasara uğratılmıştır. Olaylar Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.İ.M.(E-45) tespit edilerek tutuklanmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.