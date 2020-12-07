Dükkandan çıkmasını isteyen şahsı darp etti

Girne’de darp, uygunsuz tavır ve hareket ve rahatsızlık verme suçlarından tutuklanan Elin Alguluyev teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Girne’de darp, uygunsuz tavır ve hareket ve rahatsızlık verme suçlarından tutuklanan Elin Alguluyev teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Burak İnce, 3 Aralık 2020 tarihinde saat 14.00 sıralarında Girne’de umumi bir yer olan Cyprus Outdor isimli mağaza içerisinde meydana geldiğini söyledi. Polisi zanlının dükkandan çıkmasını istediği gerekçesiyle Mahmut Konca’yı darp ettiğini ifade etti. Polis, zanlının önce elindeki çaydanlığı gelişi güzel sağa sola sallayıp uygunsuz tavır ve harekette bulunduktan sonra Konca’nın vücudunun çeşitli yerlerine elleri ile vurarak darp suçunu işlediğini aktardı.

Polis memuru, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının pastacı ve çalışma izinli olduğunu belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.