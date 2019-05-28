" Dükkândan çıkmazsan seni de dükkânı da yakarım, sana tecavüz ederim” dedi tutuklandı

15.5.2019 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Gazimağusa’da, kontrol yetkisinin kendisinde bulunan bir iş yerinde kiracı olan E.B ( K-26) ye, elektrik ve kira borcunu ödemediği gerekçesiyle “dükkândan çıkmazsan seni de dükkânı da yakarım, sana tecavüz ederim” diyerek şiddet tehdidinde bulunduktan sonra ( O……) diyerek küfrederek yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapan M.T( E-31 ) şikayet üzerinde 27.5.2019 tarihinde polis tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Raif Safa, yemin tahtında olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Safa şahadetinde zanlının KKTC öğrenci statüsünde bulunduğunu, itham edildiği suçlarla ilgili kendisine okunan dava tebliğine cevaben kabul etmiyorum dediğini belirterek teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlının savunmasını yapan avukat Fehmi Altunç ise tahkikat memuruna olayla ilgili birtakım sorular yönetti. Altunç, 15.5.2019 tarihinde vuku bulan olayın niçin 27.5.12 tarihinde polise rapor edildiğini sordu. Tahkikat memuru cevaben “zanlı ve şikâyetçi ilk nazarda aralarında konuşup anlaşmışlardı. Daha sonra zanlı söylemlerini tekrarladığı ve yapmasından korktuğu için şikâyetçi polise gelerek yaşananları anlatıp şikâyetçi oldu” diye cevapladı. Altunç’un, şikâyetçinin olay esnasında yere düştüğü ve ambulans çağrıldığı konusunda bilginiz var mı sorusuna ise tahkikat memuru “evet var. Bölge sakinlerinden yapılan soruşturmada şikâyetçinin kendisinin yere düştüğünü ve ambulans gelmeden olay yerinden ayrıldığını tespit ettiğim için işlem yapmadım. Güvenlik kamerasındaki görüntüler gece olması nedeniyle belirgin değildi” diye cevapladı.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının davaları görüşülünceye değin KKTC dışına çıkışını yasaklayarak kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi ve 10.000 TL nakdi teminat yatırması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

Şartları yerine getiren zanlı aynı gün serbest kaldı. Mesele ile ilgili tahkikat devam ediyor. (MHA)