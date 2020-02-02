Dum-Dum Yenileri ile Güldü..! (0-2)

K-Pet 1.Ligde zirve mücadelesi veren Yonpaş Dumlupınar, alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Lapta’yı deplasmanda yeni transferleri Özgür ve Hicabi’nin ilk devredeki golleri ile 2-0 mağlup ederek yoluna devam etti.

Yer: Lapta Şht Şevket Kadir Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Yusuf Bakar, Emre Çevikdal

Lapta: Emrah, Hüseyin, Süleyman, Yusuf, Göksel (46.Dk Özgür) Ramazan (77.Dk Samet) Kemal, Barış, Selçuk (46.Dk İsmail) Hasan, Enes

Yonpaş Dumlupınar: Türkkan, İsmail, İbrahim (46.Dk H.Kayalılar) Burak, Eyüp (70.Dk Ali) Mert, B.Karabacak, Emre, Beşir, Hicabi (80.Dk Mehmet)Özgür

Goller: 9.Dk Özgür, 15.Dk Hicabi (Yonpaş Dumlupınar)

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Yonpaş Dumlupınar oldu.

9.dakikada gelişen Yonpaş Dumlupınar atağında ceza alanı içine yapılan ortaya Özgür Ongun kafayı vurdu topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

15.dakikada gelişen bir başka Yonpaş Dumlupınar atağında bu kez Hicabi sahneye çıktı ve golle skoru 2-0 yaptı.

İlk devrenin geriye kalan dakikalarında her iki takımın da gol çabası sonuç vermedi ve devre bu skorla sona erdi.

Maçın 2.devresinde karşılıklı ataklar vardı. Her iki takımın da çabası gol atmaya yeterli olmayınca Yonpaş Dumlupınar ilk devrede bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrılmasını bildi.