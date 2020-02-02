  • BIST 119.140
  • Altın 305,717
  • Dolar 5,9765
  • Euro 6,6232
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Dum-Dum Yenileri ile Güldü..! (0-2)

» »
Dum-Dum Yenileri ile Güldü..! (0-2)
Dum-Dum Yenileri ile Güldü..! (0-2)

K-Pet 1.Ligde zirve mücadelesi veren Yonpaş Dumlupınar, alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Lapta’yı deplasmanda yeni transferleri Özgür ve Hicabi’nin ilk devredeki golleri ile 2-0 mağlup ederek yoluna devam etti.

Yer: Lapta Şht Şevket Kadir Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Yusuf Bakar, Emre Çevikdal

Lapta: Emrah, Hüseyin, Süleyman, Yusuf, Göksel (46.Dk Özgür) Ramazan (77.Dk Samet) Kemal, Barış, Selçuk (46.Dk İsmail) Hasan, Enes

Yonpaş Dumlupınar: Türkkan, İsmail, İbrahim (46.Dk H.Kayalılar) Burak, Eyüp (70.Dk Ali) Mert, B.Karabacak, Emre, Beşir, Hicabi (80.Dk Mehmet)Özgür

Goller: 9.Dk Özgür, 15.Dk Hicabi (Yonpaş Dumlupınar)

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Yonpaş Dumlupınar oldu.

9.dakikada gelişen Yonpaş Dumlupınar atağında ceza alanı içine yapılan ortaya Özgür Ongun kafayı vurdu topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

15.dakikada gelişen bir başka Yonpaş Dumlupınar atağında bu kez Hicabi sahneye çıktı ve golle skoru 2-0 yaptı.

İlk devrenin geriye kalan dakikalarında her iki takımın da gol çabası sonuç vermedi ve devre bu skorla sona erdi.

Maçın 2.devresinde karşılıklı ataklar vardı. Her iki takımın da çabası gol atmaya yeterli olmayınca Yonpaş Dumlupınar ilk devrede bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrılmasını bildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gargaların Bileği Bükülmüyor..!29 Ocak 2020 Çarşamba 19:27
  • Cevdet ve Taşçı Baf'ta..!28 Ocak 2020 Salı 19:23
  • Erbay ve Çelik Hamitköy'de..!28 Ocak 2020 Salı 19:21
  • Kıbrıs Türk Futbolu’nda şike mi var?27 Ocak 2020 Pazartesi 20:01
  • Geçitkale Takibini Sürdürüyor..! (1-3)26 Ocak 2020 Pazar 18:45
  • Osei Alsancak’ta..!26 Ocak 2020 Pazar 18:44
  • Ozanköy’den Maraş’a ŞOK..! (1-0)26 Ocak 2020 Pazar 18:44
  • Mormenekşe, Lideri Çelmeledi..! (0-0)26 Ocak 2020 Pazar 18:43
  • Karadağ’da Lefke Zaferi..! (2-0)26 Ocak 2020 Pazar 18:41
  • Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan transferine neden "hayır" dediklerini açıkladı24 Ocak 2020 Cuma 19:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti