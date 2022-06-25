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Duman yükselen yerlere, tedbir amaçlı havadan müdahale ediliyor

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Dört gündür devam eden yangın dün gece yağan yağmurla birlikte sonunda söndü.
Duman yükselen yerlere, tedbir amaçlı havadan müdahale ediliyor

 

Yangın boyunca özveriyle çalışan itfaiye personeline, belediye çalışanlarına, halımızdan gönüllü kişilere, tankerini, iş aracını emeğini özveriyle paylaşan herkese teşekkür ederiz. Halkımıza yürekten geçmiş olsun dileklerimizi paylaşırız.

Bu felaket boyunca, basın çalışanları en zor koşullarda görev yaptı, doktorlar, eczacılar, veterinerler üstlerine düşen vicdani sorumlulukla bir adım öne çıktı. Felaketler karşısında birleşen halkımızın toplumsal seferberlik duygusunu yürekten selamlıyoruz. 

Şimdi bu yangından ders çıkarmak ve bundan sonrası için harekete geçmek zamanıdır. Yeni yangınlara karşı Orman Dairesi’nin personel ve teçhizat olarak güçlendirilmesi, yangın kuleleri, yangın gözetleme kameraları, kadrolu personel ve yangın helikopteri için adım atılması gerekmektedir. Ayrıca yanan ormanların kendilerini rehabilite edebilmeleri ve yeniden yeşillenebilmeleri için zamana ihtiyacı vardır. Bu zamanı yaratmak meclise ve milletvekillerine düşmektedir. Bağımsızlık Yolu olarak doğaya duyarlı tüm milletvekillerine sesleniyoruz, partimizin hazırladığı ve başkanlık divanına da teslim ettiği Yanan Ormanların İmara Açılmasının Önlenmesi (Özel Kurallar) yasasını derhal geçirmek, ağaçlara hayvanlara, halkımıza ve geleceğimiz olan çocuklarımıza borcunuzdur. Yanan orman alanlara imara kapatılsın. Yasa hazır meclis göreve.

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