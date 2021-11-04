Dumansız Ada için: Kaner Şirketler Grubu ve 800 Bayi El Ele

Kaner Şirketler Grubu, Kuzey Kıbrıs’ın geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor. Şirket, Dumansız ada vizyonunda yolculuğa birlikte devam ettiği 800 satış noktası için 2000 adet fidan bağışında bulundu.

Adamızın doğal kaynaklarına ve sürdürülebilirlik çalışmalarına verdiği önemi her fırsatta dile getiren Kaner Şirketler Grubu, Kuzey Kıbrıs’ın dört bir yanında faaliyet gösteren 800 satış noktası adına 2000 adet fidan bağışında bulunarak hem orman yangınları konusunda farkındalığı artırıyor hem iş ortaklarının dumansız ada vizyonuna desteğinin altını çiziyor.

İş ortaklarımızla birlikte Dumansız Ada vizyonumuzda ilerlemeye kararlıyız

Kaner Şirketler Grubu adına açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kaner farkındalığın önemine dikkat çekti: “Kaner Şirketler Grubu olarak daha önce de söylediğimiz gibi, adamızın ormanlarına yatırım yapmaya devam edeceğiz. Öte yandan ormanlarımızın karşı karşıya olduğu yangın riski ile ilgili hepimizin bireysel sorumlulukları da bulunuyor. Bunlardan belki en önemlisi çevre bilinciyle izmaritlerin oluşturduğu riskin farkında olmak. Biz biliyoruz ki, iş ortaklarımız olan bayilerimiz de bizimle aynı hassasiyete sahip. Bu farkındalığı yaymak ve anlamlı bir bağışla taçlandırmak istedik.”

Yanma ortadan kalktığında çok şey değişiyor

Yanma ortadan kalktığında hem sigara kaynaklı ihmaller bakımından, hem de yetişkin sigara tüketicileri için fark yaratmanın mümkün olduğunu ifade eden Serhan Kaner, dumansız ada vizyonunun önemine işaret etti: “Yanma ortadan kalktığında yangın riski ile birlikte sigara kaynaklı farklı riskleri de büyük ölçüde ortadan kaldırmak mümkün. Sigara yalnızca ormanlarımıza değil, insan sağlığına yönelik de tehdit oluşturuyor. Dumansız ada vizyonumuz çerçevesinde 800 bayimizle birlikte, dumansız alternatifleri Kuzey Kıbrıs’ta 100 binin üzerinde yetişkin sigara tüketicisi ile buluşturuyoruz. Yetişkin sigara tüketicilerinin hem kendi sağlıkları için hem de çevre ile ilgili riskler bakımından yanmanın olmadığı, dumansız ve daha iyi alternatifler hakkında bilgi sahibi olması çok önemli. Bugüne kadar adamızda 26 binin üzerinde yetişkin sigara tüketicisi, yanmanın ve dumanın olmadığı daha iyi bir alternatifi seçti.”

Fidan bağışı etkinliğinde Kaner Şirketler Grubu yöneticileriyle bir araya gelen Çankaya Market sahibi Atilla Çankaya dumansız ada vizyonunu desteklediklerini ifade etti: “Kaner Şirketler Grubuna bu anlamlı farkındalık çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Biz de bu yenilikçi ve yanmanın olmadığı alternatifleri yetişkin sigara tüketicileriyle buluşturarak dumansız ada vizyonunun bir parçası olmaktan mutluyuz.”

Kaner Şirketler Grubu tarafından 2021 içerisinde toplam 4 bini aşkın fidan bağışı yapılmasının yanı sıra bir de anı ormanı oluşturulmuştu.

Yanmayan, dumansız alternatifler neden önemli?

Sigaranın zararlarından kaçınmanın en iyi yolu sigarayı bırakmak veya hiç başlamamak. Sayısız uluslararası sağlık ve bilim kuruluşunun ortaya koyduğu üzere, sigara kaynaklı hastalıkların ana sebebi yanma sonucu ortaya çıkan zifir ve karbon monoksit gibi zararlı maddeler. Tütünü yakmadan ısıtan yenilikçi alternatiflerle, yanma sonucu ortaya çıkan zararlı maddeler önemli ölçüde azalır. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) geçtiğimiz sene Philip Morris International’ın (PMI) yanmayan ve dumansız bir ürünü olan IQOS için riski modifiye edilmiş tütün ürünü (MRTP) izni vererek, yayımladığı ayrıntılı raporda sigaradan IQOS'a tamamen geçişin zararlı veya potansiyel olarak zararlı kimyasallara maruziyeti azalttığı sonucuna varıldığını ifade etmişti. FDA’nın bu tarihi kararıyla IQOS dünyada ve Kuzey Kıbrıs’ta ısıtılan tütün ürünleri kategorisinde azaltılmış maruziyet bilgisiyle satış izni alan ilk ve tek ürün oldu. Dünyada aralarında ABD, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin de bulunduğu 70 ülkede 15 milyona yakın yetişkin sigara tüketicisi sigarayı bırakarak, yanmanın ve dumanın olmadığı daha iyi bir alternatifi seçti.