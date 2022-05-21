Dümenin kontrolü kaçtı

Ülkeyi uçuruma doğru sürükleyen AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hemen her konudaki tutarsız açıklamalarının dozu arttı. Erdoğan’dan SADAT’tan Atatürk Havalimanı’na, asgari ücret zammından dış politikaya kadar birçok konuda farklı açıklamalar geliyor. Muhalefet, işsizlik, zamlar, yoksulluk gibi derinleşen krizlerle ilgili baskıyı artırırken, Erdoğan’ın dengeyi tutturamadığı görülüyor.

DANIŞMANIYDI, ‘İLİŞKİM YOK’ DEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapısına dayandığı ve paramiliter bir örgüt olarak tanımladığı SADAT ile ilgili açıklama Erdoğan, gerçekleri gizlemeye çalıştı, ancak arşivler ortada. Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, SADAT'ın yöneticileriyle hiçbir ilişkisinin olmadığını savundu. Ancak gerçek bambaşkaydı. SADAT’ı 28 Şubat 2012’de kuran eski Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi, 2016 yılından 2020 yılına kadar Erdoğan’ın Başdanışmanlığı görevini yürüttü. Tanrıverdi, Başdanışmanlık görevinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin ardından kurulan Güvenlik ve Dış Politika Kurulu'nun da üyeleri arasında yer aldı. Adnan Tanrıverdi, Saray’daki bu görevleri sürdürürken kurduğu şirket ile bağlarını da koparmamıştı.

ATATÜRK HAVALİMANI’NDA GERİ ADIM SİNYALİ

İktidarın yıkım için çalışmalara başladığı Atatürk Havalimanı ile ilgili açıklamaları da Erdoğan’ın geri adım atacağına yönelik sinyal verdiği konulardan oldu. Erdoğan, 1912 yılında inşa edilen, kapatılmadan önce yılda 70 milyon yolcu kapasitesine ulaşan ve ülkenin en önemli değerlerinden olan havalimanının millet bahçesi yapılacağını açıklamıştı. Havalimanının yıkımına muhalefet ve kamuoyundan büyük tepki geldi. Pistlerin kritik önemi uzmanlar tarafından her fırsatta dile getirildi. Erdoğan, gelen tepkiler üzerine “Bir ihtimal pistleri belki de kaldırmayacağız, pistler belki de kalacak. Ama pistlerin dışındaki şu andaki mevcut yeşil alanları biz, çok daha farklı bir yeşil alan haline getirmek suretiyle orayı zenginleştireceğiz. Bunun ilgili olarak şu anda proje üzerindeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

BAE ÇATLAĞI ÖZKAN’I YEDİ

Krizi aşmak için rotayı Körfez ülkelerine kıran Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri aşkı, partisinin grup başkanvekilinin harcanmasına kadar vardı. İktidar mensuplarının 15 Temmuz darbe girişiminin finansörü olduğunu iddia ettiği BAE ile ilgili konuşan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın “Baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, o zaman teslim oldu” açıklamaları partiden tepki gördü. Erdoğan’ın önceki günkü MYK toplantısında Özkan’ı azarladığı ve “Bizi yoruyorsun. Bizi dinlemiyorsun. Saçma sapan programlara çıkıyorsun. Şahsi ikbalini düşünüyorsun. Bu işi parti için değil, şahsi ikbalin için yapıyorsun” dediği iddia edildi. Tepkilerin odağında olan Özkan, görevinden alındı. Yerine Yılmaz Tunç getirildi.

ASGARİ ÜCRETTE BİR ÖYLE BİR BÖYLE

Erdoğan, yüzde 50 zam yapılmasına rağmen kısa süre içinde enflasyon altında ezilen asgari ücretle ilgili de bir öyle bir böyle konuştu. Geçen ay Özbekistan ziyaretinin dönüşünde konuyla ilgili konuşan Erdoğan, “Vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Dolayısıyla da bunun vakti Aralık'tır” dedi. Bu ayın başında konuşan Erdoğan, alım gücündeki gerilemeyi telafi ettiklerini savunarak, temmuz ayında asgari ücrete zam yapabileceklerinin sinyalini verdi: “Bu çerçevede yılbaşında asgari ücretten, işçi memur ve emekli maaşlarına kadar, geniş bir alanda ciddi artışlar yaptık. Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz.” Kendisinin ekonomist olduğunu savunan Erdoğan’ın asgari ücret ile ilgili farklı açıklamalarına toplumun inancı kalmadı.

3 AYDA 3 FARKLI AÇIKLAMA

Erdoğan, Türkiye’nin ana gündem maddelerinden olan sığınmacılarla ilgili de son 3 ayda 3 farklı açıklama yaptı. Sığınmacılar üzerinden oy devşirmeye çalışan Erdoğan, mart ayında mültecilerle ilgili “Ana muhalefet, ‘Biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz’ diyor. Biz göndermeyeceğiz. Ensarın ne olduğunu biliyoruz” demişti. Bu sözlerin üzerinden bir ay geçmeden Erdoğan, ağız değiştirdi. Suriyeli sığınmacıların gönüllü olarak geri dönmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ileri sürdü. Son açıklama ise 1 milyon Suriyelinin geri dönüşü için proje hazırlandığı yönünde açıklamaydı.