Dün 4 bölgede yangın çıktı



1- 17.04.2018 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Haspolat’da Ceylan Karakol mevkiinde Polat BAYUR’a ait tarla içerisinde bulunan elektrik tellerinin muhtemelen biri birine değerek kıvılcım atması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 15 dönüm biçilmemiş arpa, 8 dönüm kuru ot, 200 metre tel kablo ile 50 adet çam ağacı yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

2- 17.04.2018 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Dörtyol'da Mustafa ÖNCÜ’nün kullanımında bulunan bina içerisinde, sönmemiş mangal kömürünün tutuşması sonucunda bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu binanın tavan kısmında bulunan lambri kaplamalar ile bir adet eski gaz ocağı yanarak zarar görmüştür. Soruşturma davam etmektedir.

3. 17.04.2018 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Gazimağusa’ da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan tır parkının güney kısmındaki arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu Hüseyin ER’e ait 4 adet zeytin fidanı, yarım dönüm biçilmemiş buğday, Ali GÜZEL’e ait 6 dönüm anız, 5 zeytin fidanı tamamen, 2 zeytin fidanı kısmen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

4. 17.04.2018 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Gemikonağı’ndan Lefke Avrupa Üniversitesi kampus alanı içerisinde park halinde bulunan Süleyman Kağan LOFÇA’ya ait salon araçta muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu aracın motor kısmında bulunan elektrik aksamları ve plastik aksamları tamamen, aracın motor kaportası kısmen yanmış, ön camı ise ısıdan zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.