Dün 5.54'ü gören dolarda bugün son durum yükseliş devam edecek mi?

Dün ateşi yükselen dolar 10 Ocak Perşembe sabahına sakin başladı. Artan jeopolitik riskler nedeni ile yükselen dolar ABD Merkez Bankası tutanaklarının açıklanması ile frenledi. Dolar bu sabah 5.48'den işlem görmeye başladı.

Dolar yeni güne 5.4855 seviyesinden başladı. Kur dün 5.5450'ye kadar çıkmış daha sonra 5.50 TL seviyesine gerilemişti.

Yükselişin nedeni olarak ise Suriye nedeni ile ABD ile ilişkilerin tekrar bozulabileceği ve mali disiplinde yaşanabilecek endişeler etkili oldu.

SABIR VURGUSU DÜŞÜRDÜ

Doların bugün düşmesine neden olan faktör ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 18-19 Aralık 2018 tarihli toplantısına ait tutanaklarının açıklanması oldu. Tutanaklarda, "Pek çok üye ek faiz artışlarında sabırlı olunması gerektiğini düşünüyor" vurgusu yapıldı.

Tutanakların yayınlanmasının ardından Dolar Endeksi yüzde 0.72 düşüşle 95.21 seviyesine geriledi.

Saat 08:47'de dolar, euro ve sterlin

GÖZLER POWELL'DA

Küresel piyasalar bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün Washington D.C. Ekonomi Kulübü'nde yapacağı konuşmaya odaklanacak

YÜKSELEBİLİR

Ayrıca bankacılar Merkez Bankası'nın 16 Ocak’taki Para Politikası Kurulu toplantısında alacağı kararın izlendiğini belirtti. Bankacılar ABD’den gelebilecek olası açıklamaların beklendiği piyasada risk algısının artması halinde kurda yükseliş eğiliminin sürebileceğine işaret ediyor.

PİYASALAR TEDİRGİN

Credit Agricole kıdemli EM stratejisti Guillaume Tresca, son haftalarda ABD ve Türkiye ilişkilerinin iyi gitmesi nedeniyle rahatlayan piyasaların yeniden tansiyonu fiyatlamaya başladığını söyleyerek, “Ayrıca gelecek hafta PPK toplantısı var ve yatırımcılar Aralık ayı enflasyon verisi sonrası prematüre adım atılma ihtimalinin daha yüksek olması nedeniyle biraz tedirgin” dedi.