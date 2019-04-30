Dün 72 doları gören petrol fiyatları bugün direnç noktası eşiğinde

Brent petrolde teknik olarak 71,42 ila 71,57 dolar aralığının direnç, 71,12 ila 71,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. Brent petrolün bugün varili 71.82 dolardan işlem görüyor.

Dün 72,51 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,05 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 azalışla 71,82 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,37 dolardan alıcı buldu.



ABD Başkanı Donald Trump'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile üretimi artırma ve fiyatları düşürme konusundaki açıklamasının petrol fiyatları üzerinde yarattığı baskı devam ediyor.

Küresel piyasalarda ABD ve OPEC'in üretimi artıracağı beklentisi de fiyatların gerilemesini destekliyor.