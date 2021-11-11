  • BIST 1.640,380
  • Altın 592,86
  • Dolar 9,9181
  • Euro 11,3872
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Dün 7’si Fırtınanın Etkisiyle 11 Yangın Çıktı

» »
Dün 7’si Fırtınanın Etkisiyle 11 Yangın Çıktı
Dün 7’si Fırtınanın Etkisiyle 11 Yangın Çıktı

Ülkede dün 7’si şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkisiyle olmak üzere  11 yangın meydana geldi.
PGM İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yangınlar; yoğun rüzgar sebebiyle havai elektrik tellerinin birbirine çarpması, elektrik tellerinin kopması, elektrik direğinin devrilmesi sonucu çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri ve diğer sebeplerle gerçekleşti.
Yangınların 4’ü Lefkoşa, 3’ü Girne, 2’si İskele’de çıkarken, 1’er yangın da Gazimağusa ve Güzelyurt’ta gerçekleşti.
İtfaiye Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklama ile uyarılarda bulunarak, herhangi bir tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri, ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarını görüldüğünde Alo 188 Elektrik Arıza ihbar hattının aranması gerektiğini kaydetti.

Yaz aylarında “bolarıp” rüzgarın etkisiyle birbirine çarpıp temas edebilecek elektrik tellerinin tamirinin zamanında yapılması ve zarara yol açmaması için de Alo 188 Elektrik Arıza ihbar hattının aranması istendi.

Elektrik tellerine temas eden ağaç dallarının budanmasının önemine değinilerek,  budanmadan önce çıkabilecek yangın riskine karşı elektrik akımının kesilmesi, alt kısımdaki kuru otların temizlenmesi ve kesim yapılacak yerde yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulması gerektiğine işaret edildi.

Seyahat halinde iken araçlardan yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atılmaması gerektiği de hatırlatılarak, “Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.” denildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KITSAB, Başbakan Sucuoğlu’nun Başlattığı Çalışmaları Memnuniyetle Karşıladığını Belirtti11 Kasım 2021 Perşembe 14:57
  • Sahte Evrak Düzenleme Ve Tedavüle Sürme11 Kasım 2021 Perşembe 14:47
  • Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Cumhuriyetin ilanının 38’inci yıl dönümünü sanat şöleni ile kutlayacak11 Kasım 2021 Perşembe 14:47
  • Bine açma ve hırsızlık!11 Kasım 2021 Perşembe 14:16
  • Ani ölüm11 Kasım 2021 Perşembe 14:12
  • Özyiğit: “Hükümet Programı Gerçeklerden ve İnandırıcılıktan Çok Uzak”11 Kasım 2021 Perşembe 14:07
  • Akdeniz Köyü Muhtarlığı ile Lefke Yardım ve Halk Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı11 Kasım 2021 Perşembe 14:04
  • Bakan Atun, Meryem Ceren Kırma’nın vefatı nedeniyle mesaj yayımladı11 Kasım 2021 Perşembe 13:41
  • Organ Nakli Olan Hastalar, “Hayata Dönüşlerini” Anlattı… “Hayattayken Bağışcı Olun”11 Kasım 2021 Perşembe 13:30
  • Bu Memleket Bizim Platformu Cumartesi “Yurduma Sahip Çıkıyorum” Yürüyüş ve Mitingi Düzenleyecek11 Kasım 2021 Perşembe 13:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti