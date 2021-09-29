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Dün ABD bugün Kuzey Kore: Hipersonik füze denemeleri hız kazandı

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Pentagon’un ABD'nin ses hızının beş katından daha yüksek hıza sahip hipersonik füze denemesini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurmasının ardından benzer bir hamle de Kuzey Kore’den geldi.
Dün ABD bugün Kuzey Kore: Hipersonik füze denemeleri hız kazandı

Pentagon’un ABD'nin ses hızının beş katından daha yüksek hıza sahip hipersonik füze denemesini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurmasının ardından benzer bir hamle de Kuzey Kore’den geldi.

Kuzey Kore, Salı günü Hwasong-8 adı verilen yeni bir hipersonik füze denemesini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Kuzey Kore, ses hızının beş katına ulaşabilen hipersonik füzeyi ‘en önemli beş silahtan biri’ olarak niteledi.

BİR AY İÇERİSİNDE ÜÇ DENEME

BBC’de yer alan habere göre, Kuzey Kore, hipersonik füzeyi “stratejik silah” olarak adlandırırken, bu da genellikle nükleer yeteneklere sahip olduğu anlamına geliyor. Kuzey Kore devlet haber kuruluşu KCNA, “Bu silah sisteminin geliştirilmesi… ülkenin her şekilde kendini savunma yeteneklerini artırdı.” ifadelerinde bulundu.

Pyongyang hükümeti, bu ay içerisinde yeni tip güdümlü füze ve trenden atılan balistik füze sistemlerini test etmişti.

Öte yandan, Pentagon, ABD'nin ses hızının beş katından daha yüksek hıza sahip hipersonik füze denemesini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Pentagon, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, geçen hafta gerçekleşen testin, Hipersonik Hava Solunumlu Silah Konseptinin (HAWC) 2013'ten bu yana ilk başarılı testi olduğunu söyledi.

RUSYA VE ÇİN İLERİDE

Havada Fırlatılan Hızlı Tepkili Silah (Air-launched Rapid Response Weapon) diye de bilinen silahın, füze savunma sistemlerinin ateş etmesini imkansız hale getirecek kadar alçak irtifada gitmesi planlanıyor.

Uzmanlara göre ABD, Rusya ve Çin en kapsamlı hipersonik füze programlarına sahipken, Rusya ve Çin, bu açıdan ABD'nin önünde yer alıyor. Mayıs ayında Rusya, bazılarının İngiltere ve Galler büyüklüğündeki alanları yok edebilecek kadar olan üç “yenilmez” hipersonik “Şeytan 2” füzesini test ettiğini açıklamıştı.

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