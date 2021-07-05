“Dün açıklanan Delta vakasının örneği 3 hafta önce alındı, Fransa’ya gönderildi”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, bildiğim kadarıyla Delta ile ilgili örnekleri, Fransa’daki bir laboratuvara gönderdik. Bugün gönderdiğiniz bir örneğin sonucu 3-4 haftada çıkıyor.

Delta varyantına ilişkin dün ilk kez tanı koyduğumuza göre, 3 hafta öne aldığımız bir örneğin sonucu olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Vaka sayılarının tırmanışta olduğu KKTC’de dün ilk kez Covid – 19 Delta varyantının tespit edildiği açıklandı.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, Havadis WEB TV’de yaptığı açıklamasında, Delta varyantı ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.