“Dün açıklanan Delta vakasının örneği 3 hafta önce alındı, Fransa’ya gönderildi”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, bildiğim kadarıyla Delta ile ilgili örnekleri, Fransa’daki bir laboratuvara gönderdik. Bugün gönderdiğiniz bir örneğin sonucu 3-4 haftada çıkıyor.
Delta varyantına ilişkin dün ilk kez tanı koyduğumuza göre, 3 hafta öne aldığımız bir örneğin sonucu olduğunu söyleyebiliriz” dedi.
Vaka sayılarının tırmanışta olduğu KKTC’de dün ilk kez Covid – 19 Delta varyantının tespit edildiği açıklandı.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, Havadis WEB TV’de yaptığı açıklamasında, Delta varyantı ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.