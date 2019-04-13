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Dün akşam arbede yaşanan Maltepe'de sayım işlemi tekrar başladı

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İstanbul'da AKP ve MHP'nin itirazları üzerine oyların yeniden sayıldığı Maltepe'de dün akşam yaşanan arbedenin ardından oy sayımı sabah saatlerinde tekrar başladı.
Dün akşam arbede yaşanan Maltepe'de sayım işlemi tekrar başladı

İlçede bulunan 1089 sandıktan yaklaşık yarısından fazlası sayılmış bulunuyor.

YSK, İstanbul'daki seçimin sonuçlanması açısından kritik önem taşıyan Büyükçekmece'deki "sahte seçmen" itirazlarıyla ilgili kararını vermek için sayımın sonuçlanmasını ve birleştirme tutanaklarının tamamlanmasını bekliyor.

Maltepe, şu anda İstanbul'da sayımın devam ettiği tek ilçe.

Avukat Mehmet Hasançebi, Twitter'dan atıtğı mesajda, sayımın dokuz kurul ile başladığını ve diğer üç kurulda da üyelerin tamamlanmasıyla birlikte sayım yapılan kurul sayısının 12'ye çıkacağını belirtti.

Neden arbede yaşandı?

İlçe Seçim Kurulu, dün sayımın hızlanması için halihazırdaki 12 kurul sayısını artırma kararı aldı.

İlçe ve il seçim kurulunun önerisi doğrultusunda bu kurulların 24 saat çalışması bekleniyordu.

Akşam saatlerinde, sayım sürecinde yer alan ve kurul sayısının artırılması kararının kendilerine yazılı olarak tebliğ edilmediğini belirten AKP ve MHP’liler, görevli hâkime tepki gösterdi.

AKP ve MHP’liler usule aykırı olarak işlem yapıldığını söylerken CHP’liler ise arbedenin bilerek çıkarıldığını ve amacın sayım sürecini yavaşlatmak olduğunu belirtiyor.

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