Dün akşamki ölümlü kazada bir kişi daha tutuklandı. 

FT 677 plakalı salon aracın sürücüsü Nagehan Şentürk (K-53) zanlı olarak mahkemeye çıkartıldı.
Nagehan Şentürk aleyhine 3 gün tutukluluk emri alındı.
Lefkoşa'da Özker Özgür Caddesi üzerinde, Nagehan Şentürk (K-53) yönetimindeki FT 677 plakalı salon aracı ile Jumbo alışveriş merkezinden dikkatsizce caddeye giriş yapıp sağa dönüşe geçtiği sırada o esnada cadde üzerinde batı istikametinden doğu istikametine doğru seyreden Mehmet Behai Pınardan (E-22), yönetimindeki KM 555 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardı
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