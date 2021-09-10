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Dün akşamki ölümlü kazada bir kişi daha tutuklandı. 

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Dün akşam meydana gelen ve Ali Gökhan Demirbilek'in hayatını kaybettiği kazada bir kişi daha tutuklandı. 
Dün akşamki ölümlü kazada bir kişi daha tutuklandı. 

FT 677 plakalı salon aracın sürücüsü Nagehan Şentürk (K-53) zanlı olarak mahkemeye çıkartıldı. 

Nagehan Şentürk aleyhine 3 gün tutukluluk emri alındı.

Lefkoşa'da Özker Özgür Caddesi üzerinde, Nagehan Şentürk (K-53) yönetimindeki FT 677 plakalı salon aracı ile Jumbo alışveriş merkezinden dikkatsizce caddeye giriş yapıp sağa dönüşe geçtiği sırada o esnada cadde üzerinde batı istikametinden doğu istikametine doğru seyreden Mehmet Behai Pınardan (E-22), yönetimindeki KM 555 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardı

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