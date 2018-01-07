Dün en çok yağış nerede kaydedildi?

Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bugün sabaha kadar en çok yağışın 6 kg/m² ile Dipkarpaz’da kaydedildiğini bildirdi.
Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Dipkarpaz’ı, 2 kg/m² ile Kaleburnu takip etti.
Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bugün sabaha kadar en çok yağışın 6 kg/m² ile Dipkarpaz’da kaydedildiğini bildirdi.
Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Dipkarpaz’ı, 2 kg/m² ile Kaleburnu takip etti.
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