Dün en çok yağış nerede kaydedildi?

Meteoroloji Dairesi açıkladı...

Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bugün sabaha kadar en çok yağışın 6 kg/m² ile Dipkarpaz’da kaydedildiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Dipkarpaz’ı, 2 kg/m² ile Kaleburnu takip etti.