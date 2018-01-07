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Dün en çok yağış nerede kaydedildi?

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Dün en çok yağış nerede kaydedildi?
Meteoroloji Dairesi açıkladı...

Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bugün sabaha kadar en çok yağışın 6  kg/m² ile Dipkarpaz’da kaydedildiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Dipkarpaz’ı, 2  kg/m² ile Kaleburnu takip etti.

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