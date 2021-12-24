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Dün en çok yağışın Yeni Erenköy’e düştü

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Meteoroloji Dairesi dün en çok yağışın Yeni Erenköy’e düştüğünü açıkladı.
Dün en çok yağışın Yeni Erenköy’e düştü

Meteoroloji Dairesi dün en çok yağışın Yeni Erenköy’e düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, 22 Aralık 08.00’den 23 Aralık  08.00’e kadar kaydedilen yağışın bölgelere göre dağılım şöyle: 

“Yenierenköy: 35 Kg/M²; Sipahi: 29 Kg/M²;Kantara:10 Kg/M²;Tatlısu:9 Kg/M²;Koruçam:8 Kg/M²; Bostancı: 7 Kg/M²; Boğaz, Karaoğlanoğlu, Selvilitepe, Alayköy:6 Kg/M²; Lefke: 5 Kg/M²; Türkeli, Zümrütköy, Lefkoşa: 4 Kg/M².”

Açıklamada, diğer yörelere ise 0,1 ile 3 kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi.

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