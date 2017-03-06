Dün geceden beri eve dönmedi

Polisten edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün (05.03.2017), saat 00.10 sıralarında, Turnalar’da sakin Neriman Çobanoğlu (K-37) evinden ayrıldığı ve halen geri dönmediği öğrenildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…
Polisten edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün (05.03.2017), saat 00.10 sıralarında, Turnalar’da sakin Neriman Çobanoğlu (K-37) evinden ayrıldığı ve halen geri dönmediği öğrenildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…
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