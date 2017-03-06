Dün geceden beri eve dönmedi

Tunalar'da sakin 37 yaşındaki Çobanoğlu, dün geceden beri eve gire dönmedi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor...

Polisten edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün (05.03.2017), saat 00.10 sıralarında, Turnalar’da sakin Neriman Çobanoğlu (K-37) evinden ayrıldığı ve halen geri dönmediği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…