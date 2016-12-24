 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 76.972
  • Altın 128,025
  • Dolar 3,5120
  • Euro 3,6706
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKALibya'da kaçırılan uçak Malta'ya indi!

"Dün Haspolat, bugün CAS yarın sıra hangi işyerinde?"

» »
"Dün Haspolat, bugün CAS yarın sıra hangi işyerinde?"
DAÜ-SEN'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ülkemizde özel sektörde sendikalaşma tartışmalarının devam ettiği şu günlerde bu sefer de CAS çalışanlarının maruz kaldıkları muamele hükümetin sendikalaşmaya bakışını bir kez daha gözler önüne sermesi açısından ibret vericidir. Anlaşılan o ki hükümet özel sektörde sendikalaşmaya karşı olduğu gibi sendikalı işyerlerinde de Anayasaya ve yasalara aykırı faaliyetlerde bulunarak çalışanların en temel haklarını kullanmalarını önleme yoluna gitme kararı almıştır.

 

Gelinen noktada hükümete sorular yöneltecek kadar saf değiliz. Hükümetin ve destekçilerinin ne yapmayı planladığı açıktır. Sendikalar olarak kendimize sormamız gereken çok daha önemli sorular var. Özel sektörde sendikalaşmayı laf olmaktan çıkarıp gerçeğe dönüştürmek için ne yapmalıyız? Örgütler ne zaman aralarındaki görüş farklılıklarını giderip, bir araya gelip bu konuyla ciddi olarak ilgilenecek ve gerçekçi, uygulanabilir bir çözüm ortaya koyacaklar? Çalışma hayatını düzenleyen yasalardaki eksiklikler ne zaman giderilecek? Yasaları uygulamakla yükümlü hükümet dahi konu sendikalar ve sendikalaşma olunca yasa tanımıyorsa, bu yasa tanımazlık nereye kadar gidecek ve nasıl önlenecek?

 

Eğer kendimizi sendikacı, emeğe saygılı kişiler olarak nitelendiriyorsak hem özel sektörde hem de kamuda emekçilerin çalışma hayatlarını çağdaş düzeye çıkarmak için ayağa kalkmak zorundayız. 

 

DAÜ-SEN olarak laf kalabalığı yapmadan üstümüze düşeni yapmaya, maddi ve manevi desteği vermeye hazır olduğumuzu ve sonuna kadar CAS emekçilerinin yanında duracağımızı kamuoyuna duyururuz.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • GKK, şehit aileleri onuruna yemek düzenledi24 Aralık 2016 Cumartesi 11:52
  • DAÜ BİR-SEN’den CAS çalışanlarına ve EMEK-İŞ’e destek...24 Aralık 2016 Cumartesi 11:50
  • "Mazeret üretme şekli üzüntü verici"23 Aralık 2016 Cuma 16:33
  • “Direk Ekonomik konuların üzerine odaklanın!”23 Aralık 2016 Cuma 16:23
  • CAS çalışanlarının mücadelesine bir destek de CTP'den geldi23 Aralık 2016 Cuma 16:04
  • Anadolu Ajansı’ndan TAK’a kutlama mesajı23 Aralık 2016 Cuma 16:00
  • AB'den KKTC'deki hayvancılığa 1.8 milyon Euro değerinde hibe23 Aralık 2016 Cuma 15:57
  • Bakanlar Kurulu kararını verdi...23 Aralık 2016 Cuma 15:23
  • Berova, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret etti23 Aralık 2016 Cuma 14:04
  • "Sağlık turizmi alanında alanında zaman ve kaynak israfına değil ilerlemeye ihtiyacımız var!"23 Aralık 2016 Cuma 14:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti