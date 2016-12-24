"Dün Haspolat, bugün CAS yarın sıra hangi işyerinde?"

DAÜ-SEN'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ülkemizde özel sektörde sendikalaşma tartışmalarının devam ettiği şu günlerde bu sefer de CAS çalışanlarının maruz kaldıkları muamele hükümetin sendikalaşmaya bakışını bir kez daha gözler önüne sermesi açısından ibret vericidir. Anlaşılan o ki hükümet özel sektörde sendikalaşmaya karşı olduğu gibi sendikalı işyerlerinde de Anayasaya ve yasalara aykırı faaliyetlerde bulunarak çalışanların en temel haklarını kullanmalarını önleme yoluna gitme kararı almıştır.

Gelinen noktada hükümete sorular yöneltecek kadar saf değiliz. Hükümetin ve destekçilerinin ne yapmayı planladığı açıktır. Sendikalar olarak kendimize sormamız gereken çok daha önemli sorular var. Özel sektörde sendikalaşmayı laf olmaktan çıkarıp gerçeğe dönüştürmek için ne yapmalıyız? Örgütler ne zaman aralarındaki görüş farklılıklarını giderip, bir araya gelip bu konuyla ciddi olarak ilgilenecek ve gerçekçi, uygulanabilir bir çözüm ortaya koyacaklar? Çalışma hayatını düzenleyen yasalardaki eksiklikler ne zaman giderilecek? Yasaları uygulamakla yükümlü hükümet dahi konu sendikalar ve sendikalaşma olunca yasa tanımıyorsa, bu yasa tanımazlık nereye kadar gidecek ve nasıl önlenecek?

Eğer kendimizi sendikacı, emeğe saygılı kişiler olarak nitelendiriyorsak hem özel sektörde hem de kamuda emekçilerin çalışma hayatlarını çağdaş düzeye çıkarmak için ayağa kalkmak zorundayız.

DAÜ-SEN olarak laf kalabalığı yapmadan üstümüze düşeni yapmaya, maddi ve manevi desteği vermeye hazır olduğumuzu ve sonuna kadar CAS emekçilerinin yanında duracağımızı kamuoyuna duyururuz.