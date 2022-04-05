Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, siyasilerle görüşme yaptıklarını görüşmelerin olumlu olduğunu fakat net bir cevap alana kadar eylemlerine devam edeceklerini yineledi.

Belediyelerin birleştirilerek sayılarının azaltılmasını öngören yasal düzenleme kapsamında kapatılacak belediyeler arasında yer alan ve dün Meclis önünde eylem başlatan Yeniboğaziçi Belediyesi’nin eylemi bugün de sürüyor.

Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, siyasilerle görüşme yaptıklarını görüşmelerin olumlu olduğunu fakat net bir cevap alana kadar eylemlerine devam edeceklerini yineledi.

Cumhuriyet Meclisi önünde, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin de kapatılmasını öngören yasal düzenlemelere karşı dün başlattıkları süresiz oturma eylemine bugün de devam edecekleri dile getiren Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, hükümetten net bir cevap alana kadar Meclis Üyeleri, belediye çalışanları ve köylülerle eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Zurnacılar, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin hem turizm için önemli bir bölgede hem de uluslararası statüde bir belediye olmasından dolayı belediyenin kapatılması halinde bölgenin kazanılmış haklarını kaybedeceğini söyledi.

Belediyeler reformunu desteklediklerini fakat kent belediyelerinin yükünü daha fazla artırmanın sıkıntıları hafifletmeyeceğini, aksine büyük belediyeleri daha da sıkıntıya sürükleyeceğini dile getiren Zurnacılar, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin Cittaslow ağının Kıbrıs’taki başkenti olduğunu hatırlattı ve kapatılması halinde bu ağın çökeceğini yineledi.

Siyasilerle yaptıkları görüşmelerin olumlu geçtiğini fakat net bir cevap alana kadar eylemlerine devam edeceklerini dile getiren Zurnacılar, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin kapatılmaması yönünde mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Eylem nedeniyle Lefkoşa'da Meclis önünde trafik tek şeritten ilerliyor. Meclis önündeki oturma eyleminde bazı belediye araçları da yer alıyor.