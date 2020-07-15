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Dün Resmi gazetede yayınlanan emirname,bugün yürürlükten kaldırıldı!

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Dün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe koyulan İmar Yasası altındaki değişiklik Emirnamesi’ne ilişkin ‘süresiz uzatma’ kararı, bugün ‘sehven’ yapıldı denilerek iptal edildi.
Dün Resmi gazetede yayınlanan emirname,bugün yürürlükten kaldırıldı!

Bilindiği üzere Gazi Mağusa, Yeni Boğaziçi ve İskele emirnamesi 15.07.2020 tarihinde sona eriyordu.Bu tarihte Gazi Mağusa, Yeni Boğaziçi ve İskele imar planının yayınlanması planlanıyordu ancak dün Bakanlar Kurulu kararıyla resmi gazetede emirname süresiz olarak uzatıldı. Bugün yapılan bakanlar kurulu toplantısında ise dün verilen emirnamenin süresiz uzatılması kararının sehven alındığı belirtildi ve karar yeniden iptal edildi.

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan ‘DÜZELTME’de, “14 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete sayı 137’de Ek III A.E.462 sayfa 1129’da yayımlanan İmar Yasası (55/1989 sayılı yasa) altında (değişiklik) Emirnamesi sehven yayınlandığından, yürürlükten kaldırılır” yazıldı.

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, Başsavcı’nın ‘sözlü görüşü’ doğrultusunda dün yayınlanan Emirname’nin geri çekildiğini, sadece ‘süreyi uzatacak’ yeni bir Emirname yayınlanacağını açıkladı. BRT’de konuşan Ersan Saner, ‘ara emri’ne karşın bir düzeltme söz konusu olduğunu da belirtti.

Saner, "Emirname değişiklik sürecinde yasal süreç takip edilmesi gerekiyor. Yapılacak değişiklikle ilgili halka bilgi verme süreçleri izlenmeli. Bunlar yapılmadan bu değişiklikle ilgili olası bir ara emri başvurusunda yürütmenin durdurulabileceği öngörerek emirnamedeki değişikliği geri çektik" dedi.

 

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