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Dün ve bugün Covid-19 vaka sayısı 500'e yaklaştı

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Yeni tip Koronavirüs Covid-19 vaka sayıları yükselişe geçti. Ülkemizde dün 27.376 test yapıldı, 191'i yerel 220 pozitif vakaya rastlandı.
Dün ve bugün Covid-19 vaka sayısı 500'e yaklaştı

Yeni tip Koronavirüs Covid-19 vaka sayıları yükselişe geçti. Ülkemizde dün 27.376 test yapıldı, 191'i yerel 220 pozitif vakaya rastlandı. Vakalardan 86 kişi Lefkoşa, 64 kişi Girne, 37 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele ve 1 kişi Lefke Bölgesi'nden çıktı.

Acil Durum Hastanesi’ne dün 14 yatış yapıldı. Acil Durum Hastanesi’ne verilen Göğüs Karantina Merkezi olarak bilinen bina da 17 kişi yatıyor. 0- 17 yaş arası 42 hasta var. 109 kişi taburcu edildi.

Dün akşam açıklanan rakamlara göre, Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı 80 olurken Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı 1767 oldu.

Elde edilen bilgilere göre akşamdan sabaha bildirilen hasta sayısı, akşam açıklanan hasta sayısını geçti. Acil Durum Hastanesi’nde şu an alarm var. Hasta sayısı 260'ı geçti.

Dolayısıyla dün açıklanan hasta sayısı 221 olduğu göz önüne alındığında dün ve dün akşamdan bugüne hasta sayısı 481'e ulaştı.

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