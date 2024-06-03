Dün yapılan DAÜ sınav sonuçları bugün açıklanacak!

DAÜ Giriş ve Burs Sınavı yapıldı… Yerleştirme ve burs sonuçları 20.00’den sonra açıklanacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı dün yapıldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre DAÜ Kampüsü ve Lefkoşa Türk Lisesi yanında Türkiye’de

İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Mersin’deki merkezlerde yapılan sınava 1956 aday başvuru yaptı.

Dün sınavların cevap anahtarı ile adayların yaptıkları netler DAÜ’nün resmi sitesinden yayınlandı. Bugün saat 12.00’de sona eren sınav sonuçlarına itirazların değerlendirilmesinin ardından

adayların puanları, programlara yerleştirme ve burs sonuçları saat 20.00’den sonra açıklanacak.

Herhangi bir nedenle sınava giremeyen adaylar, ortak programlar hariç olmak üzere, diğer programlara” Ortaöğretim Başarı Puanı” ile yerleşebilecek.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Kampüsü’nde sınava katılan öğrencilerle sohbet etti.

Rektör Prof. Dr. Kılıç, öğrenciler için hayatlarının dönüm noktası olan günlerden birinin yaşandığını belirtti ve “Kendilerini geliştirebilecekleri bir sosyal yaşam ve tüm dünyada geçerli diploma için tüm yeni DAÜ’lülere şimdiden üniversitemize hoş geldiniz diyorum” dedi.