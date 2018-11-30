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"Dün yaşananaların “Basın Özgürlüğü” ile ilgisi yok"

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Baybars: Özgür basına her daim hepimizin ihtiyacı vardır. Fakat dün akşam yaşananların basın özgürlüğü ile ilgisi pek yok
"Dün yaşananaların “Basın Özgürlüğü” ile ilgisi yok"

İçişleri Bakanı Baybars, dün Maraş-Der'in davetinde olanlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamanın tam metni şöyle:

 

"Dün akşam, Maraş-Der'in davetlisi olarak Maraşlılarla Maraş'ın geleceği ve imar planlarını konuştuk. Toplantımız, herkesin saygı çerçevesinde fikirlerini söylediği, sorunların masaya yatırıldığı ve olumlu eleştirilerin de yapıldığı çok güzel bir ortamda gerçekleşti. Tüm fikileri alarak Maraş bölgesinin gelişimi için gerekeni yapmaya devam edeceğiz. Maraş-Der'in davetine ve yapılan katkılara çok teşekkür ediyorum.

Öte yandan, basın mensuplarını kovduğuma ilişkin yapılan haberin de doğru olmadığını, toplantıyı düzenleyen Maraş-Der'in ve bizlerin basına herhangi bir davet yapmadığını, toplantının basına kapalı yapılacağını söylediğimizi ve dilerlerse toplantı bitiminde açıklama ve fotoğraf alabileceklerini ifade ettik.

Ülkemizde basın emekçisi olabilmenin ne denli zorluklar içerdiğini bilen biri olarak, basın ve haber alma özgürlüğüne her daim saygı duyduğumu ve sahip çıkacağımı belirtirim. Özgür basına her daim hepimizin ihtiyacı vardır. Fakat dün akşam yaşananların basın özgürlüğü ile ilgisi pek yoktur. Tek yapılan, basına kapalı olan toplantının, basına kapalı olduğunu oraya gelen iki basın mensubuna bildirmek olmuştur. Kamuoyuna saygı ile duyurur bu vesileyle herkesi selamlarım.

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