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Dünkü bütçe görüşmelerinde, CTP'li bir müsteşar ve bakanın adının karıştığı "hellim ve gübre" konusu da konuşuldu

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Erhürman: “Eğer yolsuzlukların üzerine gitmeye niyetliysek, parti ayrımı yapmamayı öğreneceksiniz”
Dünkü bütçe görüşmelerinde, CTP'li bir müsteşar ve bakanın adının karıştığı "hellim ve gübre" konusu da konuşuldu

Dünkü bütçe görüşmelerinde, CTP'li bir müsteşar ve bakanın adının karıştığı "hellim ve gübre" konusu da konuşuldu

Ortada bir suç unsuru var

UBP milletvekili Hasan Taçoy, Hukuk Dairesi’nin eksikliklerini gideremediklerini, personel eksikliğinin bunların başında geldiğini söyleyerek, araç ve teçhizat eksikliği de yaşandığını kaydetti.Taçoy, başka ülkelerde başsavcıların görevlerini incelendiğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde başsavcılığın yolsuzluk dosyalarının gündeme geldiğini dile getiren Taçoy, bu konularla ilgili iki örnek okudu. 

CTP'li bir müsteşar ve bir bakanın adının geçtiği BİOKİM dosyasına değinerek, devlete geri dönmeyen bir para bulunduğunu, hellim dosyasında da aynı şekilde geri dönmeyen bir para yer aldığını söyleyen Taçoy, bu iki konu gibi çok sayıda konu bulunduğunu belirtti.Taçoy, ortada bir suç unsuru olduğunu, bu suç unsurunun giderilmesi, gereğinin yapılması gerektiğini kaydetti.

ERHÜRMAN
Taçoy'un konuşmaları üzerine Erhürman, bir milletvekilinin her oturumda Biokim ve hellim dosyasını gündeme getirdiğini ve “Eğer yolsuzlukların üzerine gitmeye niyetliysek, parti ayrımı yapmamayı öğreneceksiniz” dedi. 

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