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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Dünkü kuyumcu soygunu ile ilgili Polisten son dakika açıklaması

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İşte dünkü soygunda kuyumcudan çalınanlar! Polis açıkladı...
Dünkü kuyumcu soygunu ile ilgili Polisten son dakika açıklaması

Girne’de dün Senak Kuyumcu’yu soyan kimliği henüz açıklanmayan iki kişinin Ercan Havaalanı’ndan kaçtığı iddia ediliyor.

Polis, soyguncuların kaçtığına dair henüz açıklama yapmadı.

Dün sabah saatlerinde kameralara yansıyan iki soyguncu önce Lefkoşa ardından ise Mağusa’da görülmelerine rağmen polis her hangi bir iz tespit edememişti.

ÇALINAN ALTIN VE PARALAR AÇIKLANDI

Bu arada polis, soyguncuların sirkat ettiği tespit edilen para ve altınların miktarını basınla paylaştı… Buna göre soyguncular, 9 tabla, 60 küçük kolyelik ve kolye standı, 2 bileklik standı, 3 küpe standı, 35 yüzük standı, bin 170 kolye, 80 kolye ucu, 165 bilezik, 363 bileklik, 348 yüzük, 670 çift küpe, 140 maşallah; 74 pırlanta kolye, 10 bilezik, 139 bileklik, bin 46 yüzük, 32 küpe ve 15 bin sterlin ile yaklaşık 4 bin Türk lirası değerinde Euro ve Türk Lirası madeni parayı tasarruflarında bulunan çanta içerisine koyup sirkat ettiler…

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