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“Dünü, Bugünü, Yarınıyla Hellimin Avrupa’ya Yolculuğu” paneli yapılıyor

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“Dünü, Bugünü, Yarınıyla Hellimin Avrupa’ya Yolculuğu” paneli yapılıyor
“Dünü, Bugünü, Yarınıyla Hellimin Avrupa’ya Yolculuğu” paneli yapılıyor

Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen ve Kıbrıs’ın geleneksel ürünü Hellim’in Avrupa Birliği nezdinde Coğrafi İşaret ve Menşe İsmi Korumalı Ürün olarak tescil edilme sürecinin ele alındığı panel, Lefkoşa The Elysium Park’ta gerçekleştiriliyor.

Arka arkaya gerçekleştirilecek 2 panel şeklinde organize edilen panelin açılışında konuşan Başbakan Ünal Üstel hellimin ekonomik değerinin önemine vurgu yaparak, hellimin tescili için yapılan çalışmaları anlattı. Üstel, “hellim konusunda dünyada yerimizi almak için hükümet ve meclis olarak gereken çabayi göstereceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı ise Avrupa Birliği’nin hellim konusunda iyi niyetini göstermek zorunda olduğuna vurgu yaparak, “Kıbrıs’ta iki halk vardır, bu gereçeği görmek zorundalar” şeklinde konuştu.

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