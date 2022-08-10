Dünya 8 yaşındaki küçük mülteciyi arıyor

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Kybseli Göçmen Kampı’nda ailesi ile birlikte kalan 8 yaşındaki Kongolu Zanga Persiez'in kaybolması bölgede endişe yarattı.
Küçük Zanga’nın 5 Ağustos 2022 saat 19.00'dan itibaren ortadan yok olması savcılık, polis ve asker ile uluslararası çocuk, insani, yardım ve göçmen kuruluşlarını harekete geçirdi.
ULUSLARARASI ÇOCUK KURULUŞLARI HAREKETE GEÇTİ
Yunanistan'daki göçmenlere yardım kuruluşlarının başlattığı kampanya ve oluşturduğu zincir ağına Avrupa Kayıp Çocuklar Hattı, Çocuğun Mutluluğu Yardım Derneği de uluslararası boyutta harekete geçti.
Siyah saçlı kahverengi gözlü 1.35 metre boyunda ve kaybolduğu gün üzerinde kırmızı bir elbise bulunan Zanga'nın fotoğrafları oluşturulan sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Yunanistan polisi Atina ve Kybseli bölgesinde Zanga'nın bulunması için geniş arama kurtarma operasyonu başlattı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.