  • BIST 1.189
  • Altın 487,186
  • Dolar 7,9231
  • Euro 9,2808
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKASon 24 saatte 5 yeni vaka açıklandı, Pilli güneye geçişler konusunda uyardı

Dünya alarma geçti! Çin’de bulunan alfakoronavirüsün insanlara bulaştığı tespit edildi

» »
Dünya koronavirüs salgını ile topyekün mücadelesine devam ederken, ABD’li araştırmacılar Çin’de bulunan potansiyel yeni bir salgın konusunda son dakika uyarılarında bulundu
Dünya alarma geçti! Çin’de bulunan alfakoronavirüsün insanlara bulaştığı tespit edildi

ABD’li bilim insanları, 2016 yılından beri Çin’de domuzları enfekte eden ve hayvanlarda şiddetli ishal ve kusmaya neden olan yeni bir koronavirüs türünün insanlara bulaşabileceğinin kanıtlandığını açıkladı. SADS-CoV isimli virüs, yarasalardan domuzlara, domuzlardan da insanlara geçiyor.

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken, Çin'den gelen son dakika haberi dünyayı alarma geçirdi. ABD'li araştırmacılar, hayvanlardan insanlara geçen farklı bir virüsün neden olabileceği potansiyel yeni bir salgın konusunda uyarı yaptı. Yarasalardan domuzlara geçen "SADS-CoV" adlı virüsün hava yoluyla insan solunum organlarında, karaciğerlerde ve bağırsaklarda çoğalabildiği belirtildi.

DÜNYA ALARMDA! ÇİN'DE BULUNAN ALFAKORONAVİRÜS İNSANLARA GEÇİYOR

Bilim insanları 2016 yılından beri Çin'de domuzları enfekte eden ve hayvanlarda şiddetli ishal ve kusmaya neden olan bir koronavirüs türünün insanlara bulaşabileceğini kanıtladıklarını açıkladı.

Yarasalardan domuzlara geçen "SADS-CoV" adlı virüsün hava yoluyla insan solunum organlarında, karaciğerlerde ve bağırsaklarda çoğalabildiği belirtildi.

ABD'de North Carolina Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışma, 2016'dan beri Çin'de domuzları enfekte eden ve şiddetli ishal ve kusmaya neden olan bir koronavirüs türünün insanlara yayılabileceği konusunda uyardı.

SOLUNUM ORGANLARI, KARACİĞERDE VE BAĞIRSAKTA ÇOĞALABİLİYOR

NTV'de yer alan habere göre, SADS-CoV adlı verilen virüsün yarasalardan geldiği ve hayvancılık endüstrisi nedeniyle domuzlara yayıldığı düşünülüyor. Ancak Kuzey Carolina Üniversitesi'nden araştırmacılar, SADS-CoV'nin hava yolu ile yeni tip koronavirüs pandemisine neden olan SARS-Cov-2'ye benzer bir şekilde insanlarda, solunum organları, karaciğer ve bağırsak hücrelerini enfekte edip kopyalayabildiğini gösterdi.

YENİ TİP KORONAVİRÜSLE AYNI AİLEDEN

SADS-CoV, Kovid-19'a neden olan küresel salgının sorumlusu SARS-CoV-2 ile aynı virüs ailesine mensup, ancak farklı bir tür. Spesifik olarak, SADS-CoV r "alfacorona virüs", SARS-CoV-2 ise bir "betacorona virüs" olarak adlandırılıyor.

BULAŞMA RİSKİ ARAŞTIRILDI

Çalışmanın yazarı ve epidemiyolog Ralph Baric, 'Birçok araştırmacı, Kovid-19, SARS ve MERS gibi betacoronavirüslerin yol açtığı hastalıklara odaklanıyor. Ancak alfacorona virüsler gözardı ediliyor. Aslında alfacorona virüsler, türler arasında hızlı bir şekilde atlama potansiyelleri göz önüne alındığında, insan sağlığıyla ilgili daha büyük olmasa da eşit derecede tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullanıldı.

Araştırmacılar, ayrıca SADS-CoV'nin insanlarda soğuk algınlığına neden alfacoronavirüsten, (HCoV-229E ve HCoV-NL63) farklı olduğunu açıkladı.

Profesör Baric ve meslektaşları yaptıkları çalışmada, SADS-CoV'nin domuzlardan atlayıp insan popülasyonlarına bulaşma riskini araştırdı. Bu kapsamda çeşitli sentetik insan hücre türleri virüsle enfekte edildi. Araştırmacılar, birincil akciğer ve bağırsak hücreleri dahil olmak üzere insan hücrelerinin SADS-CoV enfeksiyonuna duyarlı olduğunu buldu.

Bununla birlikte, ekip, yeni tip koronavirüsün aksine, domuz koronavirüsünün akciğerler yerine bağırsak hücrelerinde daha hızlı çoğalabildiğini belirtti.

İNSANLAR SAD-COV'A KARŞI ÇAPRAZ BAĞIŞIKLIĞA SAHİP DEĞİL

Öte yandan, bilim insanları bulgularına dayanarak, SADS-CoV özelinde insanların, hayvan popülasyonlarından kaynaklanan koronavirüslere yakalanmasını engelleyebilecek çapraz koruyucu sürü bağışıklığına sahip olmadığını söyledi.

POTANSİYEL BİR SALGIN RİSKİ OLUŞTURUYOR

Çalışmanın diğer yazarı Caitlin Edwards, "SADS-CoV, dünya çapında dağıtımı olan heterojen bir virüs grubu olan HKU2 adı verilen yarasa koronavirüslerinden türedi. Bu virüsün ortaya çıkıp insan popülasyonlarını enfekte edip edemeyeceğini tahmin etmek imkansız. Ancak, SADS-CoV'nin geniş konakçı yelpazesi ile insan hücrelerinde çoğalma yeteneği birleştiğinde ortaya çıkması potansiyel bir risk oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Çalışmanın tüm bulguları Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlandı.

Etiketler: , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tayvan'da üç dakikada sonuç veren Kovid-19 testi geliştirildi15 Ekim 2020 Perşembe 22:45
  • Araştırma: Yeni bir koronavirüsün insanlara da bulaşabileceği keşfedildi15 Ekim 2020 Perşembe 21:38
  • Doktorların "Mucize" Dediği Kovid-19 Hastası 2 Aylık Entübe Sürecini Anlattı15 Ekim 2020 Perşembe 19:30
  • Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! "Corona virüsü hastaları için kritik düzeyde..."15 Ekim 2020 Perşembe 14:30
  • Kanser ilaçlarının yan etkileri öngörülebilecek15 Ekim 2020 Perşembe 14:10
  • Korona virüs aşısı için en net tarih Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi15 Ekim 2020 Perşembe 13:50
  • Covid-19'da hangi test ne kadar güvenilir sonuç veriyor?15 Ekim 2020 Perşembe 13:30
  • Sirkenin Az Bilinen 7 Önemli Faydası15 Ekim 2020 Perşembe 13:10
  • Menopoz Dönemini İyi Geçirmek Elinizde15 Ekim 2020 Perşembe 12:50
  • 95 yaşında corona virüsünü yendi15 Ekim 2020 Perşembe 09:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti