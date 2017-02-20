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Dünya Algınızı Lastik Gibi Sündürüp Ufkunuzu Genişletecek 15 Olay

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Dünya Algınızı Lastik Gibi Sündürüp Ufkunuzu Genişletecek 15 Olay
Hayatın bazen hiç düşünmediğiniz biçimde işlediğinin göstergesi niteliğinde olaylar bunlar.

1. Bir araştırmaya göre tek gecelik ilişkilerinin %30’u, uzun dönem ilişkilere dönüşüyor.

2. 1996’da terör örgütü IRA, Manchester şehir merkezine bir bomba yerleştirdi ve polise insanları kurtarmaları için 1 saat verdi.

Bir saat içinde 75 bin insan bölgeden çıkarıldı. Bu tarihin en büyük polis operasyonlarından biriydi. Tek bir kişi bile ölmedi.

3. 1968 yılında John Lennon, yüksek dozda LSD aldı ve The Beatles üyelerini acil toplantıya çağırdı. Onlara, Hz. İsa’nın reenkarne olmuş hali olduğunu söyledi.

4. Tutankhamun’un annesi ve babası büyük ihtimalle kardeşti. Bu nedenle bir ayağı çolak, geniş kalçalı, iri göğüslüydü. Baston olmadan yürüyemiyordu ve zayıf bir bağışıklık sistemi vardı.

5. Almanya’da 1040 yılından bu yana aralıksız faaliyette olan bir bira fabrikası mevcut.

6. Macenta’nın fiziksel bir dalga boyu mevcut değil ve bu yüzden teknik olarak evrende böyle bir renk yok.

Onu böyle görmemiz tamamen biyolojik bir sonuç. Beyinlerimizin bir oyunu.

7. Dünya’nın en yüksek popülasyon yoğunluğuna sahip ülkelerinden biri olmasına rağmen Japonya, gelişmiş ülkeler içinde en yüksek ormanlık alana sahip ülke (%74). Bu ormanlar 400 yıldır sürdürülen bir politikanın ürünü.

8. Long Island’da yaşayan bir kadın, içinde 5000 dolarlık kredi taksidinin bulunduğu zarfı yanlışlıkla çöpe attı.

Bunun üzerine belediye işçileri, tonlarca çöpü gönüllü olarak arayarak kadının parasını buldular. Herhangi bir ödül almayı da reddettiler.

9. 2015’te bir Londra-Dubai uçuşunda biri öyle bir sıçtı ki, uçak kalkıştan 30 dakika sonra havalimanına geri dönüş yapmak zorunda kaldı.

10. Geçmişte yunuslara İngilizce öğretmek üzerine bir deney yürütüldü.

Peter adında bir yunus birkaç kelime öğrendi. Fakat öğretmenine aşık olmuştu ve ona karşı cinsel ilgi beslemeye başladı. Deneyi sonlandırmak zorunda kaldılar. Peter, durumla başa çıkamadı ve intihar etti.

11. 2009 yılında Stephen Hawking herkese açık, aşırı lüks bir parti düzenledi.

Fakat partiyi, parti sona erdikten sonra herkese duyurdu. Amacı zamanda yolculuk yapabilenleri partiye çekmekti. Elbette, partiye kimse gelmemişti.

12. Liam Neeson’ın esas mesleği öğretmenlikti. Fakat kendisine bıçak çeken bir öğrencisini yumruklayıp yere serdiği için istifa etmek zorunda kaldı ve oyunculuğa adım attı.

13. Bir İngiliz barında 50 adamın karıştığı bir kavga yaşandı. Sebebi barda kalan son paket tuzlu fıstığı kimin alacağıydı.

14. ABD’de eğilip kıç gösterme hareketi, anayasal olarak korunan bir ifade özgürlüğü biçimi.

15. ’Kalsarikännit' Fince eve tek başına, sarhoş ve don gömlek dönmek anlamına geliyor.

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